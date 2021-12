Lkw-Duell auf der Strecke zwischen Dahlen und Großböhla endet mit Führerscheinentzug

Dahlen/Oschatz

Die beengten Straßenverhältnisse in Dahlen, vor allem im Bereich zwischen Markt bis zum Schloss sind bekannt. Dass dort auch mal ein Spiegel zu Bruch gehen kann, wenn zwei Lkw aneinander vorbeifahren, scheint nichts Ungewöhnliches.

Doch im Juli diesen Jahres kam es auf der Umleitungsstrecke zwischen dem Dahlener Gewerbegebiet (Hainstraße) in Richtung Großböhla zu einem Unfall, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Weil ein Lkw-Fahrer offenbar die Fahrt fortsetzte, verhandelte Richter Dr. Jörg Burmeister am Amtsgericht in Oschatz in dieser Angelegenheit wegen Fahrerflucht und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auf der Anklagebank saß Thomas S. Er ist seit über 30 Jahren selbstständiger Berufskraftfahrer. Ihm wurde vorgeworfen, nach einem Treffer mit einem anderen Lkw, die Fahrt einfach fortgesetzt zu haben.

Nur kurz angehalten

Er könne sich noch gut an den Vorfall im Juli erinnern. „Bei mir hat es den Spiegel weggehauen. Ich dachte, ich hätte eine Runge des Holzlasters abbekommen. Ich habe kurz nach dem Knall angehalten. Konnte nach hinten aber nicht das andere Fahrzeug sehen, dachte der andere wäre auch weitergefahren und bin dann auch weitergefahren“, schildert S. seine Erinnerungen. Am Abend dann sei er von der Polizei aufgesucht und mit dem Fall konfrontiert worden.

Lauter Rums

„Und plötzlich gab es einen lauten Rums. Ich habe mich total erschrocken. Habe angehalten und nach hinten geschaut und noch gesehen, wie der andere Lkw die Fahrt wieder aufnahm“, beschreibt hingegen Berufskraftfahrer Klaus L. die Szene aus seiner Sicht, die sich am 22. Juli auf der schmalen und unübersichtlichen Strecke zwischen Dahlen und Großböhla abspielte. Auf der engen Straße hatten sich der Holzlaster und ein anderer Truck touchiert.

Erhebliche Schäden

Klaus L., der Fahrer des Holzlasters und Zeuge vor Gericht, musste an seinem Fahrzeug nicht nur einen abgefahrenen Spiegel, sondern auch erhebliche Beschädigungen an der Fahrerkabine feststellen. Wobei sich die Reparatursumme auf rund 7000 Euro belief. Noch am Unfallort erhielt er von einer Pkw-Fahrerin ein Foto mit dem Kennzeichen des wegfahrenden Lkw. Eine andere Autofahrerin konnte nach der Verfolgung des wegfahrenden Lkw später ebenfalls das Kennzeichen angeben.

Führerscheinentzug für ein halbes Jahr

Für Thomas S. ist die Verhandlung entscheidend, weil für ihn als Berufskraftfahrer ein sechsmonatiger Führerscheinentzug auf dem Spiel steht. Nach eingehender Klärung der örtlichen Verhältnisse und der Sachlage kam das Gericht zu der Überzeugung, dass Thomas S. am Unfallort nicht seinen Pflichten nachgekommen war. Es verurteilte den Kraftfahrer zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Euro sowie einen sechsmonatiger Führerscheinentzug. Der bisherige Entzug der Papiere wird angerechnet.

Von Hagen Rösner