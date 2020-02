Löcher für Glasfaserkabel in Oschatz kommen erst später

Oschatz

Die Arbeiten zum Glasfaseranschluss im Stadtgebiet Oschatz und den umliegenden Orten laufen auf vollen Touren. Zehn Tiefbau-Trupps der Firma Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH aus Wechselburg sind seit Mitte Januar in Oschatz am Werk. Etlichen OAZ-Lesern ist dabei aufgefallen: Während in den Nachbardörfern die Leerrohre für die Glasfaserkabel bis auf die Grundstücke gezogen werden und dort aus der Erde herausragen, werden diese Leerrohre in Oschatz in den Fußwegen verlegt – und nichts guckt raus.

Löcher erst zu einem späteren Zeitpunkt

Dazu Bauleiter David Zehrfeld: „In der Regel bauen wir in Oschatz Strecke.“ Das heißt: Die Leerrohre werden in den Fußwegen verlegt, und die Löcher für die Hausanschlüsse erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgehoben. Teilweise würden die Bautrupps aber auch beides in einem Aufwasch erledigen. Zehrfeld: „Das kommt immer auf die örtlichen Gegebenheiten an.“

Kabel werden in Leerrohre eingeblasen

Nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten in Oschatz werde dann der Kabelzug des Unternehmens anrücken und die Glasfaserkabel in die Leerrohre einblasen. Abschließend würden die Anschlüsse in den Häusern montiert.

Von Frank Hörügel