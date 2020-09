Laas

In ihrer Sitzung in der Bauernstube der Agrargenossenschaft genehmigten die Gemeinderäte am Dienstagabend den Angestellten der Kommune ein Lohnplus von vier Prozent. Diese Gehaltserhöhung hatte, wie Bürgermeister David Schmidt (parteilos) erläuterte, bereits bei den Diskussionen zu Haushaltplan eine Rolle gespielt und sei in dieses Zahlenwerk eingearbeitet worden. Mittlerweile sei der Haushalt durch die Rechtsaufsicht genehmigt und so könne man formal den Beschluss zur Erhöhung der Löhne fassen. Diesem Vorschlag folgten die Räte bei einer Enthaltung mehrheitlich.

Von der Anhebung, die rückwirkend zum 1. Juli 2020 in Kraft tritt, profitieren knapp 50 Mitarbeiter in Verwaltung, im Bauhof und in den Kindereinrichtungen. „Wir wollen mit diesem Schritt versuchen, auch in finanzieller Hinsicht ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“,erklärte David Schmidt. Der Abstand zum Tariflohn liege nun bei vier Prozent.

Von Axel Kaminski