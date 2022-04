Oschatz

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntag 19.30 bis Montag 2.30 Uhr von einem Grundstück im Ortsteil Lonnewitz einen verschlossenen Mercedes GLC 220 d 4MATIC in der Farbe Grau. Das Fahrzeug hatte das amtliche Kennzeichen OS-BS 29 und einen Zeitwert im mittleren fünfstelligen Bereich, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von sg