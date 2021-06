Lonnewitzer Kirche einen Schritt näher am sanierten Glockenstuhl

Lonnewitz/Strehla

Johannes der Täufer, Namensgeber fürs Johannisfest und den Johannistag am 24. Juni, findet sich auf dem Altar der Lonnewitzer Kirche wieder. Was liegt also näher, als die Rückkehr in die Normalität mit einem traditionellen Johannisfeuer zu feiern. Das dachten sich auch die Initiatoren der Spendenaktion zugunsten des Glockenstuhls.

In ihrem Anspiel ließen die Lonnewitzer Christenlehrerkinder, angeleitet von Gemeindepädagogin Silvana Elbel-Ochocki, Johannes persönlich auftreten und sein Ebenbild auf dem Altar aufsuchen. Für die Jüngsten, die sich im Gotteshaus in einem separaten Raum treffen, wenn grade nicht Pandemie ist, bot der Abend im Zeichen der Sonnenwende ebenfalls wieder ein bisschen mehr von dem, was ihr Leben ausmacht: Miteinander.

Rund 40 Menschen kamen am Sonnabendabend – um sich bei offener Kirche unter Wahrung der gängigen Regeln einmal wieder miteinander auszutauschen, den Plänen für die Kirchenerneuerung zu lauschen – und natürlich um das Vorhaben zu unterstützen. Knapp 200 Euro kamen zusammen und brachten die Lonnewitzer so dem Gutachten zur Instandsetzung des Glockenstuhls wieder ein kleines Stück näher.

Die Ankündigung dieser ersten größeren Veranstaltung im Ort lockte nicht nur Besucher aus Dresden und der Nachbargemeinde Naundorf an. Auch der kurz vor dem Ruhestand stehende Pfarrer Johannes Grasemann, diensthabend in Strehla, war auf die Vision der Einwohner und des Ortskirchenvorstands aufmerksam geworden. „Er kennt sich mit kleinen Kirchen aus. Mit dem Ende seiner Tätigkeit will er nach Oschatz ziehen, weil seine Frau von hier stammt. Er hat angeboten, uns nach seinen Möglichkeiten zu unterstützen“, berichtet Mitinitiatorin Ellen Kromer.

Spenden: Bank für Kirche und Diakonie, Kassenverwaltung Grimma, IBAN: DE 14 3506 0190 1670 40 90 11, BIC: GENODED1DKD, Verwendungszweck: RT 2043 – Kirche Lonnewitz-Glockenstuhl/Glocken

Von Christian Kunze