Lorenzkirch

Peter Bohms muss nur noch die Gewinne in seiner Verlosung einräumen, dann ist er startklar für den Lorenzmarkt. Rund 30 Geschäfte vom nagelneuen Jump Tower über das beliebte Break Dance bis hin zum Autoscooter wurden seit Wochenbeginn auf den Elbwiesen gegenüber der Nixenstadt Strehla aufgebaut. Für die meisten Schausteller ist der Lorenzmarkt nach dem Rummel im Dresdner Ostra-Gehege und einer Veranstaltung in Kamenz erst die dritte Station in diesem Jahr. „Die Leute haben das Bedürfnis, in ihrem Alltag mal wieder etwas anderes zu erleben“, zeigt sich Mike Borowsky, 1. Vorsitzender des Dresdner Schaustellerverbandes mit der bisherigen Resonanz zufrieden und hofft auf ähnlich gut gelauntes Publikum beim Lorenzmarkt. Der öffnet am Freitag, 17 Uhr seine Pforten. Am Sonnabend und Sonntag ist er jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Am ersten Markttag gilt an den Karussells: einmal bezahlen und zwei Mal fahren.

Zur Galerie Es ist angerichtet: Die Schausteller haben auf den Elbwiesen bei Lorenzkirch ihre Fahrgeschäfte, Zuckerwattestände und Losbuden aufgebaut. Am Freitag, 17 Uhr gehts los....

Von Axel Kaminski