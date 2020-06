Collm-Region

Wer in der Zusatzlotterie Super 6 spielt und in der Collm-Region lebt, der sollte unbedingt jetzt seinen Tippschein überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er 100 000 Euro gewonnen hat. Kerstin Waschke, Pressesprecherin von Sachsenlotto informierte: „Die Mittwochsziehung brachte erneut den Höchstgewinn der Zusatzlotterie Super 6 in den Freistaat: 100 000 Euro gewinnt ein Lottospieler aus Nordsachsen. Er hat seinen Lottoschein mit fünf Tipps und der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 für zwei Ziehungen gespielt.“ Wer den Gewinn bekommen hat, kann Kerstin Waschke allerdings nicht bekannt geben: nicht aus Datenschutzgründen, sondern weil der Name des Gewinners einfach noch nicht bekannt ist.

Ohne Kundenkarte getippt

„Die Zusatzlotterie wird mit der Spielscheinnummer gespielt: Je mehr Ziffern in der richtigen Reihenfolge mit der Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Stimmt die Gewinnzahl komplett überein, gibt es den Höchstgewinn von 100 000 Euro. Der Gewinner aus Nordsachsen hat leider ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt. Er oder sie muss nun seinen Gewinn selber anmelden. Dies ist in jeder Sachsenlotto-Annahmestelle möglich. Dort gibt es auch die kostenlose Kundenkarte mit dem Service der direkten Gewinnüberweisung“, klärt die Frau von Sachsenlotto auf. Übrigens befinden sich derzeit im Euro.

Erlös geht in die Wohlfahrt

Im Jahr 2019 hatten sieben Einwohner des Freistaates Sachsen Glück. Sie wurden durch Lottospielen zum Millionär. In den letzten 30 Jahren gab es im Freistaat 142 Millionengewinne. Auf der Gewinnerseite stehen aber immer gemeinnützige Organisationen, die Gelder aus dem Lottoerlös erhalten. Zu den Empfängern gehören unter anderem die Landessportbunde mit oder die Liga der Freien Wohlfahrt. Aber auch dem Natur- und Denkmalschutz, der Freien Wohlfahrtspflege und Spitzensportlern kommen die Einnahmen aus dem Lotto zugute. Im Schnitt investierte jeder Lottospieler reichlich 75 Euro.

Von Hagen Rösner