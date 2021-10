Lukas Rietzschel liest in Oschatz aus „Raumfahrer“

Oschatz

Beinahe hätte Lukas Rietzschel am Freitagabend mit den Oschatzern das Wichteln vorgezogen. „Hier ist es so familiär, man möchte Geschenke verteilen und den Christbaum schmücken“, sagte er zu Beginn der Lesung in der Stadtbibliothek. Im Zentrum stand dann aber doch nur ein großes Geschenk: Der 27-Jährige las aus seinem aktuellen Roman „Raumfahrer“ – und ließ die Gäste an seinem Schreibprozess teilhaben.

Die Geschichte erzählt von Jan, Altenpfleger, der von einem Rentner während des Dienstes einen Schuhkarton voller Erinnerungen bekommt. Das Folgende pendelt zwischen Nachwende- und Nachkriegszeit und stellt für beide Generationen die Frage, was passiert, wenn die Scheinwerfer der Historie aus sind, die großen Ereignisse beleuchtet und die Helden der Erzählungen sich neu sortieren müssen. Von der Vermischung beider Zeitebenen, von den Schicksalen derer, die dazwischen leben, ohne in einer Zeit angekommen zu sein, handelt der Roman, in dem Maler Georg Baselitz eine wesentliche Rolle spielt.

Was nicht jeder Schriftsteller preis gibt, war für Rietzschel kein Problem. Er plauderte über den Entstehungsprozess seiner Werke. Bilder, Anekdoten, Situationen oder einfach nur besondere Menschen zu sammeln, festzuhalten und im Kopf zu bewahren – wie in einem Schuhkarton, den wir aus der Handlung kennen – um sie später „lebendig“ werden zu lassen, ist sicher nicht bei allen Autoren Usus. Der Kopf, so der Autor, müsse dafür leer sein – sprich, frei von anderem. Dementsprechend könne er am besten schreiben, wenn weitere Aufgaben erledigt sind und er tatsächlich eine Art „Langeweile“ habe.

Sein Handwerk versteht er dabei nicht unbedingt als eine sture Chronik, sondern als Bindeglied zwischen Erinnerungen. Die Zeitebenen wechseln munter hin und her und in keiner von beiden ist er voreingenommen. Wertung obliege denen, die diese Zeit aktiv erlebt und mitgestaltet haben.

Wichtigstes Werkzeug des Autoren – und da wird eine Brücke zu Baselitz geschlagen – sind sprachliche Bilder, so auf das Wesentliche verdichtet, dass den Sätzen schon mal die Verben abhanden kommen.

Von Christian Kunze