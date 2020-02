Luppa hat die stärkste Nachwuchsgruppe in der Gemeinde

Luppa

Bis zu ihrem ersten echten Einsatz wird es noch ein paar Jahre dauern, doch schon jetzt ist die Luppaer Jugendwehr eine feste Größe und ein wichtiger Teil der Freiwilligen. Das wurde zur Jahreshauptversammlung deutlich, bei der nach dem Bericht von Wehrleiter Marcel Heinitz auch Jugendwart Justin Portzen Bilanz über die zurückliegenden zwölf Monate zog.

Insgesamt 30 Dienste geleistet

„Wir haben zurzeit 20 Kinder und Jugendliche und sind somit die stärkste Jugendwehr in Wermsdorf“, machte er gleich zu Beginn selbstbewusst klar. Aufgrund des hohen Zuspruchs seien mittlerweile mit Loris Heinze und Florian Thomas zwei weitere Jugendwarte ausgebildet. 2019 absolvierten die Mitglieder über 30 Dienste in 110 Stunden. Besonders in Erinnerung bleiben wird den Kindern und Jugendlichen der Berufsfeuerwehrtag, an dem sie selbst eine 24-stündige Einsatzbereitschaft simulierten und Aufgaben bewältigen mussten, die ebenso zum Profil der aktiven Wehr gehören: eine Ölspur beseitigen, eine Straße von einem umgestürzten Baum beräumen, Verletzte bergen und Löscharbeiten durchführen.

Nachwuchsarbeit lohnt sich

Zudem sei das Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Belgern begeistert durchgeführt worden – auch dank der Unterstützung der Jugendwarte und weiterer Kameraden.

„Die Jugendwarte machen das klasse und dass unsere Jugendarbeit Früchte trägt, sehen wir schon seit vielen Jahren“, beschrieb Justin Portzen, „zahlreiche Aktive in unserer Wehr sind aus der eigenen Jugend nachgerückt.“

Von Jana Brechlin