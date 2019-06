Die Wermsdorfer Feuerwehren traten am Sonnabend beim Gemeindeausscheid im Löschangriff gegeneinander an. In unserer Bildergalerie nehmen wir euch mit an den Malkwitzer Kutschesee, wo die Wehren aus Wermsdorf, Calbitz-Malkwitz, Collm, Lampersdorf und Luppa gegeneinander antraten.