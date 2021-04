Luppaer Musiker „Aquario“ veröffentlicht erstes Album

Leipzig/Luppa

Poetisch, fließend und klanggewaltig – so beschreibt Mario Hartwig, der unter dem Künstlernamen „Aquario“ agiert, seine neuen Lieder. Der aus Luppa stammende Musiker bringt am Freitag sein erstes Solo-Album „Voyages“ auf den Markt.

Es begann mit Nightwish

Die Liebe zur Musik entfachte sein erstes Live-Konzert. Damals war er 16 Jahre alt, aufgetreten ist die Metal-Band Nightwish. „Das hat mich so geflasht“, erzählt Mario. „Ich dachte, sowas will ich auch machen.“ Er fing an Texte zu schreiben, sich selbst Klavier bei zu bringen und probierte spielerisch das Produzieren auf dem Computer.

Nach seiner Schulzeit zieht es ihn nach Leipzig, um Musikwissenschaften zu studieren. Im Jahr 2018 startet er schließlich mit einem Freund die Symphonic-Metal-Band Glassgod. Kurze Zeit später beginnt er auch als Solokünstler unter dem Namen „Aquario“ an einem Album zu arbeiten.

Heute lebt und arbeitet der 29-Jährige in seiner Wohnung mitten im Leipziger Stadtzentrum. Ein Zimmer nutzt er als selbst eingerichtetes Tonstudio. Nächsten Freitag soll es dann endlich soweit sein: Das Album „Voyages“, an dem er zwei Jahre lang gearbeitet hat, wird veröffentlicht.

Zwischen Metal und Pop

Während die Band Glassgod eher in das Genre Metal einzuordnen ist, produziert Aquario Pop-Musik. Doch so unterschiedlich wie es klingen mag, ist es nicht. „Ich habe beiden Seiten in mir, die Metal- und die Pop-Seite“, erklärt er. „Ich möchte beides machen und das schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Man findet zum Beispiel orchestrale Elemente bei Aquario, aber auch bei Glassgod. Und Metal kann auch poppig sein!“ Generell möchte Mario sich nicht auf ein Genre festlegen. „Man könnte das neue Album als Dark-Pop beschreiben. Aber es limitiert mich auch. Ich behalte mir vor, auch mal weniger dark zu sein“, bemerkt er.

Zur Galerie Bei Aquario gibt es nicht nur viel zu hören – auch bildlich begeistert er mit kreativen Fotos und einem künstlerischen Album-Cover.

Über „Voyages“

Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich das neue Album um das Thema Reisen. In erster Linie solle es zwar eine Gedankenreise sein, wie der Musiker anmerkt. Jedoch könne es auch beim Laufen oder Wandern konsumiert werden. „Ich stelle mir vor, dass es in diesem Setting besonders gut wirkt.“ Die erste Hälfte der Tracklist entführt die Hörer an fantastische Schauplätze, wie zu Alice im Wunderland, Robinson Crusoe oder Odysseus. Dabei gibt es immer einen persönlichen Twist. „Es geht immer um Selbstreflexion. Darum, sich selbst Zeit zu nehmen und sich zu fragen: Wie rezipiere ich diese Welt?“, erklärt Mario. „Man unternimmt eine innere Reise, eine Wanderung.“ Der Song, der ihn von den 17 Tracks besonders berührt, ist „Home“. „Dabei geht es um die Heimkehr von einer Reise und die ernüchternde Erkenntnis, immer noch einsam zu sein.“ Gleichzeitig besingt er auch die Hoffnung, die den Menschen am Leben hält. „Home ist expressiv, theatralisch und auch berührend – all das, was mich als Musiker Aquario ausmacht.“

Perfekt in Szene gesetzt

Mit seinen Songs möchte er eine Atmosphäre erschaffen. Die Lyrics fungieren vor allem auf einer metaphorischen Ebene, so Aquario. Essenziell ist für ihn auch die visuelle Inszenierung seiner Musik. „Ich habe mich schon immer für Pop-Ikonen und deren Inszenierung interessiert“, erzählt er. Das Zusammenspiel von Audio und der visuellen Einheit sei für ihn sehr wichtig. In seinen Musikvideos zeigt er sich künstlerisch und kostümiert, denn er ist auch sehr modeinteressiert. „Musik ist halt nicht nur Musik. Es kommt noch so viel dazu, was expressiv ist und was man ausschöpfen kann“, beschreibt er. „Wenn man eine Affinität dafür hat – und die habe ich.“

Hoffen auf Live-Konzerte

Trotz der Corona-Pandemie hat Mario sich im letzten Jahr selbstständig gemacht. Für ihn sei es der richtige Zeitpunkt gewesen. Bisher habe er sowieso vor allem im Studio produziert. Dennoch fehlt ihm das Rampenlicht und die Live-Bühne. „Das ist mein Medium“, schwärmt er. Im vergangenen Jahr spielte er mit Glassgod lediglich ein Live-Konzert im September. Mario hofft, dass er im Sommer wieder die Bühne betreten kann, um die neuen Songs vor einem Publikum zu präsentieren.

Wie geht es nun nach dem Album weiter? Aquario arbeitet bereits an neuen Songs, denn zurücklehnen und nichts tun gibt es für ihn nicht. „Ich muss mich manchmal zwingen, Errungenschaften wert zu schätzen“, verrät er. In seinem Kopf habe er immer eine volle Agenda – nicht zuletzt, dank seines Perfektionismus.

Das neue Album ist ab dem 16. April auf Spotify, im Einzelhandel und online erhältlich. Erste Einblicke und ein paar der Songs gibt es bereits jetzt auf seiner Website oder seinen Social-Media-Kanälen.

Von Yvonne Schmidt