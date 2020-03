Luppaer Storch ist noch Single

Luppa

Gegen Ende des Winters nehmen in den Storchendörfern die bangen Blicke in Richtung Nest zu. Landen ringsum die ersten Tiere, werden Daumen gedrückt, dass auch der letzte verwaiste Horst noch bevölkert wird. So war es auch in Luppa, wo sich nun allerdings Erleichterung breit machte: Der erste Storch ist da und wurde von Frank Weise bereits abgelichtet.

Der neu angekommene Luppaer Storch. Quelle: Frank Weise

„Die Ankunftszeit ist völlig im Rahmen und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass zuerst nur ein Tier ankommt. Meist erscheint das Weibchen dann nach einigen Tagen ebenfalls“, hat Volkmar Beier vom Heimatverein beobachtet. Der Verein dokumentiert das Geschehen auf dem Nest in der Ortsmitte jedes Jahr für die Storchenchronik.

Darin festgehalten sind neben den Ankunftszeiten der Tiere aus dem Winterquartier auch die Bruterfolge und wie die Aufzucht der Jungen geglückt ist. Im vergangenen Jahr wurde in Luppa lediglich ein Storch von den Eltern aufgezogen. Immerhin mehr als in manch anderem Ort.

Erinnerungen an Drama

So spielte sich 2019 im Nachbardorf Malkwitz ein echtes Drama ab: Dort waren zunächst vier Junge geschlüpft, die dann im Mai plötzlich verschwunden waren. Vermutet wurde, das Raubvögel die Abwesenheit der Elterntiere nutzten, um den Nachwuchs zu holen.

Ankunftszeiten sehr verschieden

In Malkwitz hofft man dieses Jahr auf einen glücklicheren Ausgang und wartet zunächst noch auf die Ankunft der Störche. Der genaue Termin kann sich teilweise stark von den Vorjahren unterscheiden. So landete in Malkwitz ein Storch auch schon im Februar auf dem Nest. Ein andermal begannen die Tiere erst im Mai mit dem Nestbau.

Wunsch: Aufzucht ohne Zwischenfälle

Auch die Luppaer sind wechselhafte Storchenjahre gewöhnt, wie ein Blick in die Chronik verrät. So starben 2013 die Jungtiere nach anhaltenden Regenfällen durch extreme Nässe und zwei Jahre später gab es zwei Junge, die dann aber von einem Elterntier allein aufgezogen werden mussten. Zwischendurch glückte die Aufzucht dann wieder ohne Zwischenfälle – etwas, das sich die Einwohner auch für dieses Jahr wünschen.

Von Jana Brechlin