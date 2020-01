Luppaer kämpfen mit Feuer, Sturm und Wasser

Luppa

Die 79 Mitglieder der Luppaer Feuerwehr haben im Frühjahr schon etwas vor: Am 30. April und 1. Mai feiern die Helfer das 110-jährige Bestehen ihrer Wehr. Gefeiert wird das unter anderem mit einer Schauvorführung der Jugendwehr, einem Tag der offenen Tür und Tanz im Speicher, kündigte Wehrleiter Marcel Heinitz zur Jahreshauptversammlung an.

Tagesbereitschaft ist gewährleistet

Dort zog er auch Bilanz über das zurückliegende Jahr. Insgesamt 35 Kameraden gehören in Luppa zur aktiven Gruppe und sind damit eine feste Größe: „Wir konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken“, unterstrich Heinitz. Er hoffe, dass man vor allem die Tagesbereitschaft so aufrecht erhalten kann.

30 Einsätze im Jahr

2019 seien die Helfer insgesamt 30-mal ausgerückt – ganz ähnlich wie im Vorjahr. Das Gros der Einsätze waren Technische Hilfeleistungen, zu denen die Luppaer 16-mal ausrückten. Darüber hinaus machte den Kameraden das trockene Sommerhalbjahr zu schaffen, das zu zehn Brandeinsätzen führte. Dabei kämpfte die Wehr gegen Flammen auf Feldern, im Wald, am Bahndamm, in Strohhäcksel oder einer Strohpresse. Auch ein Wohnungsbrand taucht in der Einsatzstatistik auf. Die technischen Hilfeleistungen konzentrierten sich dagegen auf Sturmschäden, Wasserschäden und Verkehrsunfälle.

Ausbildung geprägt von praktischen Übungen

Wehrleiter Marcel Heinitz bedankte sich bei allen aktiven Kameraden für ihren Einsatz und vergaß auch nicht, die Familien und Arbeitgeber zu erwähnen, ohne deren Verständnis ein solches Ehrenamt nicht möglich sei. „Wir sind auch froh über die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde und Landkreis sowie mit den anderen Ortswehren und der Gemeindewehrleitung“, betonte er. Ein Beispiel dafür sei die Ausbildung: Hier lege man Wert auf großen Praxisbezug und habe etwa mit der Wermsdorfer Wehr gemeinsam den neuen Rettungssatz samt Hebekissen erprobt.

Kontinuierliche Jugendarbeit

Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) gab das Lob zurück: „Ich bin froh, dass wir uns auf euch verlassen können. Es gibt in Luppa eine stabile Einsatzbereitschaft und eine kontinuierliche Jugendarbeit“, sagte er. Hauptamtsleiterin Katja Hannß und der stellvertretende Gemeindewehrleiter Reiner Kutzsche wünschten den Helfern alles Gute: „Passt auf euch auf und kommt immer gesund vom Einsatz zurück.“

Von Jana Brechlin