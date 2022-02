Dahlen

Auf den Tag genau 176 Jahre, nachdem in Gedenken an Martin Luthers 300. Todestag eine Eiche gepflanzt wurde, verschwand sie gestern aus dem Stadtbild. Sie soll eine Nachfolgerin erhalten. Aber bis dahin müssen sich die Dahlener noch eine Weile gedulden.

Zuvor war die Luthereiche mehrmals Gegenstand von Diskussionen im Dahlener Stadtrat. Im Dezember vergangenen Jahres wurde das Ende des am 18. Februar 1846 gepflanzten Baumes eingeläutet. „Im Wurzelbereich der Luthereiche ist Pilzbefall festgestellt worden“, teilte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) vor zwei Monaten den Räten mit. Da helfe kein Pflegeschnitt mehr, sondern nur noch die Fällung.

Kein dauerhafter Erfolg der Radikalkuren

Eine Radikalkur hatte es bereits vor sechs Jahren gegeben. Dabei waren viele abgestorbene Äste aus der Krone entnommen worden. Hintergrund ist, dass die Stadt für die Verkehrssicherheit sorgen muss. Damit herabstürzende Äste weder Personen noch Sachen beschädigen, war sie zum Handeln gezwungen. Ansehnlich war das Ergebnis nicht. Der Bürgermeister gab sich optimistisch, dass der Baum im kommenden Frühjahr wieder austreiben würde. „Wenn die Luthereiche lebt, bleibt sie stehen“, hieß damals die Ansage. Von Pilzbefall war da allerdings auch schon die Rede.

Im Frühjahr 2017 forderte Stadtrat Steve Klose (WHD), kein Geld mehr in weitere teure Pflegemaßnahmen für die Luthereiche zu stecken, sondern dieses – nach erfolgter Fällung – für eine Neupflanzung zu verwenden. „Die Standsicherheit des Baums ist nicht gefährdet“, hielt ihm der Bürgermeister entgegen.

Stück für Stück gekürzt

Gestern früh, gegen 8 Uhr begannen die Fällarbeiten. Von einer Hebebühne aus sägte Christian Döring vom Oschatzer Garten- und Landschaftsbau Müller die Äste Stück für Stück herunter. Eine Schrecksekunde gab es, als die Arbeitsbühne nach der Frühstückspause nicht ansprang. Das Team vom städtischen Bauhof, das vor Ort war, um die Ast- und Stammstücke zu zerkleinern und abzutransportieren, leistete Starthilfe, so dass die Arbeiten weitergehen konnten.

Zu Beginn der Arbeiten war zu erkennen, das an vielen Stellen die Rinde nur noch lose am Holz hing. In großer Höhe brach manches Ast-stück schon nach einem kurzen Schnitt ins Holz ab. Beim Aufprall am Boden löste sich dann viel lockere Substanz.

Neue Eiche an gleicher Stelle geplant

Gegen Mittag stand nur nur ein acht Meter hoher Stamm-Rest, der am frühen Nachmittag klassisch gefällt wurde. Zuvor wurde die Arbeit unterbrochen, damit eine Beerdigung auf dem benachbarten Friedhof ohne Störung durchgeführt werden konnte.

Die neue Luthereiche soll an gleicher Stelle gepflanzt werden. Dazu muss vorher der Boden ausgetauscht werden. Im Gespräch ist, für den Baum ein Spendenkonto einzurichten. Derzeit geplantes Pflanzdatum ist der Reformationstag.

Zur Galerie Am Freitagmorgen schlug der Dahlener Luthereiche die letzte Stunde. Stück für Stück wurde Ast für Ast abgesägt, bevor am frühen Nachmittag der verbliebene acht Meter hohe Stamm gefällt wurde.

Von Axel Kaminski