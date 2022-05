Schmannewitz

Jeden Sonntagmorgen porträtiert das MDR ein Dorf aus einem der drei Bundesländer seines Verbreitungsgebietes. Am 22. Mai, 9 Uhr ist wieder ein sächsischer, ein nordsächsischer Ort an der Reihe: Schmannewitz. Die Dreharbeiten dazu liefen am vergangenen Wochenende, ab Freitagmittag.

Vom Waldbad beeindruckt

„Eine Siedlungsstruktur mit so viel Grün im Ort haben wir bisher sehr selten zu sehen bekommen“, schildert Redakteurin Heike Opitz ihren Eindruck vom Heidedorf. Besonders angetan hat es ihr das Waldbad. „Das fand ich traumhaft schön. Wenn ich meinen Badeanzug mitgehabt hätte...“, erzählt sie der Oschatzer Allgemeinen. Es sei auf eine schöne Art nostalgisch. Sie hoffe, dass es nicht eines Tages auf ganz modern getrimmt werde.

Ein weiteres Team mit Redakteur Mathias Schaefer begann seine Arbeit in Schmannewitz am Ferienhotel „Wiesenhof“. Aber erst nachdem sie zuvor einen Wegweiser im Ort, die Kirche und das Storchennest auf Datenträger gespeichert hatten.

Aufregung für Hans und Gretel

Am „Wiesenhof“ hielten Mathias Schaefer, Kameramann Frank Schindler und Tontechniker Thomas Gleitsmann fest, wie Hartmut Großert und sein Schwiegersohn Rüdiger Preuß eine Kremserfahrt vorbereiteten. Dabei befragten sie Hartmuth Großert zu seinen Beweggründen, ein Hotel bauen zu lassen. Nebenbei erfuhren sie, was einen alten Bauern wie ihn von einem Landwirt unterscheidet.

Für Felix und Frieda sowie Hans und Gretel, die vor laufender Kamera angeschirrt und eingespannt wurden, war die Fernsehproduktion offenbar noch aufregender als für den Hotelgründer und seinen Schwiegersohn. „Fremde, noch dazu so groß und schwarz gekleidet wie der Kamermann, kommen unseren Tieren sonst nicht so nahe“, erklärte Rüdiger Preuß. Da musste schon beruhigend auf sie eingeredet werden. Auch Frank Schindler bekannte, sich bei diesem Dreh nicht ganz wohl gefühlt zu haben.

40 Stunden Arbeit in Schmannewitz

„Tatsächlich haben wir Schmannewitz beim Blick auf die Karte entdeckt, als wir nachsahen, in welcher Ecke wir mit unserer Reihe noch nicht waren“, erzählt Mathias Schaefer. Das sei eigentlich erstaunlich, denn gäbe man „Schmannewitz“ in eine Suchmaschine ein, erhalte man sehr viele Treffer. Er habe dann den Kontakt zu Ortsvorsteher Rüdiger Preuß gesucht und von ihm viele Anregungen erhalten.

Inklusive Recherche habe das MDR-Team rund 40 Stunden in Schmannewitz gearbeitet. Gedreht wurde unter anderem an der Bockwindmühle, im Bäuerlichen Museum, beim Nordic Walking sowie in der Feuerwehrhistorischen Ausstellung. Das Sendeformat ist 30 Minuten lang. Material dafür habe man nun reichlich. In dieser Woche werde es geschnitten.

Von Axel Kaminski