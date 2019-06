Wermsdorf

Geht in Wermsdorf die Sirene, werden meist auch die Mahliser Feuerwehrleute alarmiert. Das ist in der Ausrückeordnung der Gemeinde so festgelegt und oft – gerade tagsüber in der Woche – dringend nötig, damit ausreichend Helfer im Notfall vor Ort sind.

„Dann ist es notwendig, dass wir mit der Wermsdorfer Technik, die deutlich umfangreicher und moderner ist, umgehen können“, nennt Wehrleiter Rico Pesak eine wesentliche Voraussetzung für geglückte Einsätze. Deshalb wurde jetzt von beiden Wehren gemeinsam die technische Hilfeleistung in Mahlis trainiert.

Zur Galerie Gemeinsam mit Kameraden der Wermsdorfer Wehr haben die Mahliser Helfer eine Rettung aus einem Unfallfahrzeug trainiert. Dabei kamen unter anderem Geräte wie hydraulische Schere oder Spreizer zum Einsatz.

„Das ist so etwas wie die Königsdisziplin der Einsätze. Wenn wir dazu ausrücken, dann oft, weil es einen Unfall gegeben hat und noch ein Verletzter im Fahrzeug ist. Dann muss jeder Handgriff sitzen“, macht Pesak deutlich. Beide Wehren seien darauf angewiesen, dass im Notfall die Zusammenarbeit reibungslos läuft. „Wenn wir bei einem Einsatz an unsere Grenzen kommen und den Angriffstrupp austauschen, müsst ihr ran“, wandte sich Manuel Köhler von der Feuerwehr Wermsdorf an die Mahliser. Gemeinsam mit Ingo Kirsten und Ronny Kunze stellte er vor Ort die Technik vor.

Eigenschutz ebenso wichtig

Vor allem der Einsatz von hydraulischen Geräten wie Schere und Spreizer, mit denen der Weg zu in Fahrzeugen eingeklemmten Personen freigemacht werden kann, wurde trainiert. Außerdem kamen ein Halligan-Tool – der Alleskönner unter den Werkzeugen, Zug- und Säbelsäge oder das Spineboard, mit dem Personen geborgen werden, zum Einsatz. Auch der Eigenschutz war Thema der Ausbildung. So sind eine zusätzliche Maske zum Schutz vor Glasstaub, wenn Autoscheiben aufgesägt oder eingedrückt werden müssen, ein Muss, ebenso Einmalhandschuhe zum Infektionsschutz bei der Bergung von Verletzten.

Respekt vor Aufgabe

Vor allem der Umgang mit letzteren nötigt den Feuerwehrleuten Respekt ab und gehört doch im Ernstfall zu ihren vordringlichsten Aufgaben. „Wenn der Rettungswagen noch nicht da ist, müssen wir die Patientenbetreuung übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig“, betonte Holger Oehmichen, stellvertretender Wehrleiter in Mahlis. Und Manuel Köhler fügte hinzu: „Der Patient wird nicht mehr allein gelassen, bis der Rettungsdienst übernimmt.“

Schweißtreibende Arbeit

Mit welchen Kräften die hydraulischen Werkzeuge wirken und wie anstrengend es dennoch ist, jemand aus einem Unfallauto zu bergen, bekamen die Mahliser zu spüren als sie reihum in voller Einsatzmontur die Arbeitsschritte wiederholten. Eine schweißtreibende Angelegenheit, musste auch Sebastian Ludewig aus der Ortswehr zugeben. Dabei kannte er die Geräte schon aus seiner Zeit bei der Bundeswehr.

Nicht den Helden spielen

„Die Arbeit ist schwer und man muss sich sehr konzentrieren, aber dann ist es gut zu schaffen“, schätzte er ein. Wichtig sei es, zu Zweit am Gerät zu sein und mit dem Kameraden zu tauschen, wenn die Kräfte nachlassen. Das betonte auch Holger Oehmichen. Wer keine Energie mehr habe oder das Geschehen am Unfallort nicht ertrage, dürfe nicht den Helden spielen, sagte er. „Es ist keine Schande, dann zurückzutreten. Im Gegenteil: Wenn beim Einsatz noch jemand von uns umkippt, ist keinem geholfen.“

Zu wenig Platz im Fahrzeug

Wehrleiter Rico Pesak wies darauf hin, dass die Ortswehr knapp 30 Einsätze im Jahr absolviere und angesichts dessen bei ihrer Ausstattung längst an die Grenzen gestoßen sei. Das gehe schon bei dem Fahrzeug los. Von den 19 aktiven Kameraden – zwei sind gerade neu aufgenommen worden – könne er nur sechs befördern. „Oft muss ich Leute, die zum Einsatz kommen, wieder wegschicken“, machte er deutlich. Für ein dringend nötiges zweites Fahrzeug müsste dann aber zunächst das Gerätehaus ertüchtigt werden. „Ob das noch sinnvoll ist, weiß ich nicht“, sagte er. Mittlerweile gebe es auch Frauen in der Mahliser Wehr, für die eine eigene Umkleide Vorschrift ist und auch für die Männer fehle Platz – so gesehen entspreche das Gebäude längst nicht mehr aktuellen Anforderungen.

Jugendwehr geplant

Dass sich Investitionen in Mahlis lohnen würden, steht für Rico Pesak außer Frage. „Unsere Leute sind sehr motiviert, der Zusammenhalt ist top. Und gerade arbeiten wir daran, eine Jugendwehr auf die Beine zu stellen.“ Die habe es früher schon gegeben und aktuell seien sechs Kinder interessiert. Zunächst wolle man bei der Nachwuchstruppe gemeinsam mit den Wermsdorfern arbeiten, perspektivisch soll das aber im Ort selbst auch wieder möglich sein. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten“, kündigte der Wehrleiter an.

Unterstützung von Unternehmen

Dieses Engagement werde auch bei Arbeitgebern und Unternehmen wahrgenommen, die die Helfer unterstützen. So stellte die Firma Otto aus Oschatz für die jüngste Übung ein Fahrzeug zur Verfügung. Und Familie Oehmichen, die in Mahlis Landwirtschaft betreibe, lasse bei einer Alarmierung die Arbeit liegen und rücke gemeinsam mit einem Mitarbeiter, der ebenfalls Feuerwehrmitglied ist, zum Einsatz aus. Außerdem spendierte das Unternehmen Grillwürstchen aus dem Hofladen zur Stärkung nach der Übung. „Das ist eine Unterstützung, die man sich nicht besser wünschen kann“, bedankte sich der Mahliser Wehrleiter.

Von Jana Brechlin