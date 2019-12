Mahliser Theaterwelt zeigt „Des Kaisers neue Kleider“

Mahlis

Boney M schmettern „Marys Boy Child“, das Publikum in der rappelvollen Kirche klatscht den Takt – in Mahlis ist Theaterzeit. In diesem Jahr öffnete sich der Vorhang für Hans Christian Andersens „Des Kaisers neue Kleider“ – ein Stoff, der den Machern einmal mehr die Gelegenheit bot, sich wieder auszuprobieren und neu zu erfinden.

Waren es vergangenes Jahr farbenprächtige Bühnenbilder im Schlaraffenland, punkteten die Mahliser 2019 vor allem mit wallenden Perücken und schillernden Kostümen, letztere zur Verfügung gestellt von Martina-Elvira Lotzmann. Die Liste der Akteure, Helfer und Unterstützer, so scheint es, wird jedes Jahr größer. Mit ihrer Zahl wächst die Zahl der Ideen, die im Raum des Mahliser Gotteshauses umgesetzt werden können.

Theaterwelt Mahlis 2019 Des Kaisers neue Kleider Quelle: Christian Kunze

Die ehrenamtliche Spielwiese bereicherten in diesem Jahr eine bunt gespickte Empore voller Kostüme und Accessoires der vergangenen Inszenierungen, mitten im Stück wurden gleich mehrmals Bilder an die Kirchendecke projiziert – all das zusätzlich zu den Dingen, mit denen sich die Theaterwelt in den vergangenen Jahren einen unverwechselbaren Charakter erschaffen hat.

Auf der Bühne überzeugen über 20 Schauspieler. Der Kaiser und sein Hofstaat ernten nach zwei Stunden nicht weniger Applaus als die Beleuchter, Tonmänner, Kulissenmaler und jene, die die Öfen der Kirche für das Publikum aufheizen. Hinter den Kulissen agieren genau so viele Mitwirkende wie auf der Bühne.

Theaterwelt Mahlis 2019 Des Kaisers neue Kleider Quelle: Christian Kunze

Dass alle nicht nur während der Proben ihren Spaß und mächtig viel Arbeit hatten, bewiesen einmal mehr die Filmsequenzen und Werbeeinspieler. Hier wurde wieder einmal deutlich: Es gibt Dinge, die gibt es im Leben wie im wahren Märchen auch, es gibt Dinge, die gibt es nur im Märchen und es gibt Dinge, die finden sich nur in der Mahliser Theaterwelt. Eine Bäckerei, in der sich jede und jeder seinen Traumpartner backen lassen kann und ein Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten für die Theaterwelt inklusive vermasselter Szenen gehören dazu, Tanzeinlagen mit moderner Musik ebenso.

Dass die Mahliser bei allem Klamauk und technischer Spielerei die Botschaft des Märchens und diejenige des Weihnachtsfestes nicht aus dem Blick verlieren ist eine Erklärung dafür, warum die Menschen zu hunderten das Theater besuchen, dass bis zum Schluss geheim ist, was gegeben wird, ein anderer. Mit dieser Mischung machen die Mahliser neugierig auf das nächste Jahr.

Zur Galerie Sechs Termine, hunderte Besucher und jede Menge Spaß und Spielfreude: Die Theaterwelt Mahlis lud am zweiten Adventswochenende wieder in die Kirche ein.

Von Christian Kunze