Mahlis

Was tun, wenn Corona 2020 Traditionen wie Maibaumstellen nicht möglich macht? Die Mitglieder des Mahliser Heimatvereins ließen sich etwas einfallen. Am Sonnabend, als laut neuer Schutzverordnung Volksfeste wieder möglich waren, stellten sie am Dorfplatz den „MeiBoom“ (sächsisch für „Mein Baum“) auf. Dazu wurde nur dorfintern eingeladen.

Vieles fand am „MeiBoom“ Platz. Quelle: Christian Kunze

Mitbringen sollten die Mahliser alles, was sie am liebsten „auf den Mond schießen wollen“ – so die Idee des Vereinsvorsitzenden Roland Beier. „Es gab in den letzten Wochen viel Unliebsames, ebenso war es total einfach, etwas Verbotenes zu tun. Wir wollten die Möglichkeit nutzen, uns einmal wieder zu treffen.“

Masken, Trump und Tofu

Speis und Trank gab es nicht, dafür allerhand Dinge, die nun am „MeiBoom“ hängen – von Tierquälern über Donald Trump bis hin zu Tofu und Weckerklingeln reichte die Palette – allerdings fanden sich auch der Funkturm und sämtliche „Neuerungen“ der vergangenen Wochen in der Auswahl wieder: Mund-Nasen-Maske und Abstandsregeln beispielsweise. Und wie lange steht der „MeiBoom“ jetzt am Bundwendeplatz? Nun, vermutlich so lange, bis es einen Impfstoff gibt.

Von Christian Kunze