Das Anbaden verschiebt sich: Weil das Wetter nach Ostern nicht anhielt, verschiebt sich die Eröffnung des Mügelner Stadtbads in diesem Jahr. Temperaturen über 25 Grad, wie erhofft, gibt es im Moment nicht. Statt zu Monatsanfang startet am 18. Mai die neue Saison. Was erwartet die Besucher?