Mahnfeuer der Landwirte auf dem Liebschützberg

Liebschützberg

Zum „ Mahnfeuer“ hatte der Verein „Land schafft Verbindung“ für den Sonnabend auf den Liebschützberg eingeladen. Nach Angaben der Veranstalter hatten 300 Teilnehmer den Weg dorthin trotz widriger Wetterbedingungen auf sich genommen.

Bereits mit der Anfahrt setzten die Landwirte ein Zeichen. Die Rundumleuchten der Traktoren auf der Straße zum Berg waren weithin sichtbar. Neben dem Mahnfeuer, dass die Kameraden der Feuerwehren Zaußwitz und Laas bei starkem Regen in Gang setzten und beaufsichtigten, sorgten die Bauern bei laufenden Motoren mit den Scheinwerfern ihrer Traktoren und einem Hupkonzert für weitere Signale.

„Bauernmilliarde“ abgelehnt

„Auf sich aufmerksam machen“, benannte Robert Erdmann, einer der Organisatoren der Aktion als eines der Ziele. Die vom Koalitionsausschuss der in Berlin regierenden Parteien beschlossene Hilfe von einer Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren zur Anpassung an die Vorschriften der neuen Düngemittelverordnung wolle man nicht. Das Geld – die einen nennen es „Bauernmilliarden“, die anderen reden von „Schweigemilliarden“ – sei in Schulen und Infrastruktur besser angelegt. „Wir wollen für unsere ehrliche Arbeit einen fairen Preis erzielen“, betonte Robert Erdmann.

Ähnlich äußerte sich auch Paul Kompe, der Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes von „Land schafft Verbindung“. Der 25-Jährige betonte, dass er für die Arbeitsjahre, die noch vor ihm liegen, planbare und vernünftige Rahmenbedingungen fordere. Er und sein Vorredner bezogen sich damit immer wieder auf die neue Düngemittelverordnung. Die Landwirte würden es nicht hinnehmen, allein den Schwarzen Peter für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers zugeschoben zu bekommen. Einerseits gäbe es dafür noch andere Ursachen und anderseits ziehen sie die Aussagefähigkeit des vorhandenen Messnetzes in Zweifel.

Respekt für die Landwirte

Nach den beiden Vereinsvertretern wurde Martin Ermler ans Rednerpult gebeten. Der Beisitzer des Vorstandes der nordsächsischen FDP bekundete den Landwirten seinen Respekt. Ihn habe neugierig gemacht, was für Leute das seien, die sich noch vor Sonnenaufgang mit ihren Traktoren auf den Weg machen, um in Berlin oder Dresden zu protestieren. Ihre Anliegen müsse man ernst nehmen. Florian Stehl, einer der stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Nordsachsen, versprach, die Anliegen der Landwirte weiterzugeben.

Zu den Teilnehmern der Veranstaltung gehörte Sylke Hessel von der Agrargenossenschaft Laas. Der Betrieb sei mit zwei Traktoren und rund einem Dutzend Mitarbeitern an der Aktion beteiligt. „Die Landwirte sollen die Suppe auslöffeln, die die Politik eingebrockt hat“, schilderte sie ihre Sicht auf die Düngemittelverordnung und ihre Auswirkungen. Das sei so nicht hinzunehmen. Deshalb freue sie sich darüber, dass junge Landwirte den Protest organisieren und dabei auf so große Resonanz stoßen.

Eckhard Rexroth, der Dezernent für Bau und Umwelt des Landratsamtes Nordsachsen, war einst selbst Landwirt. Er betonte, die Veranstaltung privat zu besuchen. Er habe größtes Verständnis dafür, dass die Landwirte – wie viele andere Interessengruppen auch – versuchen, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.

Neben der Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) war auch ihr Liebschützberger Amtskollege David Schmidt (parteilos) vor Ort. Er hatte extra für dieses wichtige Anliegen eine Geburtstagsfeier sausen lassen. Er sieht die Landwirte vor allem als Partner der Kommunen in solch wichtigen Fragen wie Wege-, Landschafts- und Gewässerpflege. Es sei wichtig, dass sie für ihre Anliegen werben.

Von Axel Kaminski