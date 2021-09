Mal-Kampf mit Schönfärbern und Schwarzmalern

Region

Nordsachsens CDU-Hoffnung Christiane Schenderlein sitzt in Corona-Quarantäne. Für den Bundestagswahlkampf helfen da noch Videokonferenzen – oder Wahlplakate. Ein Blick an die Laternenmasten zeigt: die Konkurrenz macht es ihr leicht.

Die FDP verkündet „Nie gab es mehr zu tun“. Der liberale Superlativ lässt offen, was zu tun ist – und erinnert an Christian Lindners Jamaika-Absage 2017: „Lieber gar nichts tun, als das Falsche tun“. Ähnlich diffus ist das Programm der Grünen überschrieben: „Deutschland. Alles ist drin“. Aktuell muss man sagen: Wirklich alles – sogar ein Kanzler namens Olaf Scholz!

Die LINKE und ihre Spitzenkandidatin Janine Wissler machen den Grünen den Status der „Verbotspartei“ streitig. Sie wollen zwei wesentliche Worte aus der deutschen Sprache tilgen, denn sie fordern „Sozial gerecht: Ohne wenn und aber“.

Grünen-Kandidat Denis Korn geht allem Ärger mit Plakaten aus dem Weg. Er lässt Künstler und andere kreative Bürger die Plakate selbst gestalten, quasi Malkampf statt Wahlkampf. Das hat zwar den schönen bunten Anstrich der Mitbestimmung, erweist sich aber schnell als Problem. Denn wenn jeder auf die weiße Pappe bringen kann, was er will, ist sowohl den Schönfärbern als auch den Schwarzmalern Tür und Tor geöffnet.

„Berlin macht mehr Mist als unser Vieh“ plakatiert die AfD – und will damit offenbar im ländlichen Raum punkten. Die unterschwellige Kritik an Massentierhaltung im Bundestag geht nach hinten los, denn ob Abgeordnete auf der Weide tatsächlich mehr leisten als im Parlament, ist nicht erwiesen. Letztlich ist aber egal, wo sie arbeiten. Denn durchfüttern müssen wir sie so oder so.

Von Christian Kunze