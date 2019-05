Malkwitz

Auf dem Storchenhorst in Malkwitz herrschte dieses Jahr viel Leben. Nachdem sich zunächst die Alttiere eingerichtet hatten, schlüpfte der Nachwuchs in luftiger Höhe. Die ersten Bilder von den flauschigen Küken hatten im Ort für Entzücken gesorgt. Doch die Freude ist jetzt großer Traurigkeit gewichen, denn alle vier Jungstörche sind tot, das Nest ist verwaist.

Stolz auf Chronik

Ortschronist Günter Grosch kann es noch gar nicht richtig fassen. „Wir sind alle traurig", sagte er. Kein Wunder, schließlich kann Malkwitz auf eine lange Tradition als Sommerquartier für Störche zurückblicken. Verbrieft ist, dass erstmals 1852 hier Tiere genistet haben. Eine Storchenchronik am Leiterhaus in der Ortsmitte lässt diese Entwicklung Revue passieren. Die Einwohner sind stolz, dass die Störche ihren Ort immer wieder ansteuern und so ist es kein Wunder, dass die Ankunft der Tiere im Frühjahr gespannt erwartet wird und sich Neuigkeiten aus dem Nest rasant verbreiten. Vom benachbarten Kirchturm aus kann aus sicherem Abstand verfolgt werden, was sich dort tut.

Es ist nicht das erste Mal, dass Störche in Malkwitz für Schlagzeilen sorgen. Im Jahr 2000 musste ein Vogel von der Feuerwehr gerettet werden, der auf einem Dach in das Schneefanggitter rutschte. Quelle: Jana Brechlin

So hält es auch Günter Grosch. „Ich gehe immer mal hoch und schaue nach, wie es den Störchen geht“, beschreibt er. Als feststand, dass vier Küken geschlüpft sind, sei die Freude natürlich groß gewesen – immerhin habe damit ein starker Jahrgang in Aussicht gestanden. „Die Kleinen wirkten ganz munter und haben einen guten Eindruck gemacht“, schildert Grosch.

Waschbär kommt nicht in Betracht

Was jetzt genau passiert ist, bleibt unklar. Fest steht, die Jungstörche sind weg. „Irgendwann hatten offenbar beide Eltern das Nest verlassen und in dieser Zeit müssen andere Tiere – vermutlich Raubvögel – die kleinen Störche geholt haben“, versucht er sich an einer Erklärung. Da der Dreibock, auf dem das Nest lagert, mit einem Waschbärenschutz versehen ist, würden diese Räuber als Übeltäter ausscheiden.

Ähnlichkeit zu Fall in Eilenburg

Der Fall erinnert an ein ganz ähnliches Drama, das sich Anfang Mai im Tierpark Eilenburg abgespielt hat. Als die völlig entkräftete Storchenmutter von den Mitarbeitern unter der Wärmelampe aufgepäppelt werden musste, war der Storchenvater so irritiert, dass er das Nest verließ. Das nutzten Krähen aus, die sich prompt über die Küken hermachten.

Fest muss ausfallen

In Malkwitz jedenfalls wird jetzt der Nachwuchs der Wappentiere betrauert und zudem ein Termin aus dem Veranstaltungskalender gestrichen, denn ein Storchenfest war schon geplant. „Wir wollten zusammen feiern und die Kinder sollten als kleine Störche verkleidet auftreten“, verrät Günter Grosch.

Im Herbst kommt neuer Horst

Aufgeben komme aber nicht in Frage – im Gegenteil: Im Ort laufen bereits die Pläne für einen neuen Storchenhorst. Der alte soll im Herbst ersetzt werden. „Wir bekommen dafür Unterstützung vom Landschaftspflegeverband Nordsachsen, der dafür Fördermittel erhält. Und Frank Kuhnitzsch hilft uns mit Stämmen aus seinem Wald, die dann den neuen Horst bilden sollen“, kündigt der Ortschronist an. Und dann, ja dann hätten die Störche in Malkwitz im nächsten Frühjahr beste Bedingungen für den neuerlichen Nestbau und fröhliches Geklapper.

Für die Einwohner heißt es, die Daumen drücken, dass sich ein solches Drama wie in diesem Jahr nicht noch einmal wiederholt.

Von Jana Brechlin