Mangels Nachfrage: Oschatzer Konzert der „Münchener Freiheit“ abgesagt

Oschatz

Schlechte Nachrichten für die Fans der seit 40 Jahren bestehenden Band „ Münchener Freiheit“: Das dritte Konzert im Rahmen des „ Oschatz Open Air Weekend“ am Wochenende am Finanzamt findet nicht statt – die Musiker bleiben in Bayern.

Als Grund für die Absage nennt Steven Dornbusch vom Veranstalter Newado Entertainment GmbH die geringe Resonanz auf den Vorverkauf. „Bisher wurden nur knapp 100 Karten für den Sonntagabend geordert. Dieser geringe Rücklauf ist nicht zufriedenstellend und alles andere als wirtschaftlich“, erklärte er.

Preis wird erstattet

Zum Vergleich: Für die Veranstaltungen mit dem DJ-Duo„Gestört aber Geil“ am Freitag sind bisher gut 400 Tickets verkauft, für die „Goitzsche Front“ am Sonnabend über 700. „Mit solchen Zahlen rentiert sich ein Konzert, mit den geringen für den Sonntagabend nicht. Auch unter nicht durch Corona-Auflagen bedingten Umständen wäre das so. Allerdings kommt zur Zeit erschwerend hinzu, dass das Minusgeschäft eines solchen Abends nicht durch andere Veranstaltungen kompensiert werden kann“, so Dornbusch. Die Tickets für Sonntagabend können zurückgegeben werden, der Preis wird erstattet. Wahlweise sei es auch möglich, damit am Freitag zu „Gestört aber Geil“ zu kommen, sagt der Veranstalter.

Das Oschatz Open Air ist der Versuch Steven Dornbuschs, mit entsprechenden Konzepten zur Durchführung den Veranstaltungshunger der Menschen wieder ein wenig zu stillen. Für die Region funktioniert jedoch auch das nur bedingt. So seien die Interessenten für die Goitzsche Front nur zu einem Drittel in Oschatz zu finden, nach Angaben Dornbuschs reisen manche Fans sogar aus der Schweiz an die Döllnitz an.

Vorverkauf läuft

Kartenvorverkauf für „Gestört aber Geil“ am 10. Juli und „Goitzsche Front“ am 11. Juli unter www.eventim.de sowie in der OAZ-Geschäftsstelle, Seminarstraße 2 und der Oschatz-Information an Neumarkt

Von Christian Kunze