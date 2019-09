Niedergoseln

Ein Mann ist am Sonnabendnachmittag bei einem Unfall auf einer Hopfenplantage in Niedergoseln bei Mügeln schwer verletzt worden. „Das war ein Arbeitsunfall bei der Hopfenernte“, bestätigte Roland Paul, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, am Sonntag auf Anfrage. Nähere Auskünfte wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht geben.

Nach Auskunft der zuständigen Polizeidirektion Leipzig war es zu dem Unfall am Sonnabend gegen 16 Uhr gekommen. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden, der den Verletzten in ein Krankenhaus nach Leipzig flog. Detailliertere Informationen lagen der Polizei am Sonntag noch nicht vor.

Von Frank Hörügel