Schwarzer Kater

Bei einem Kabelbrand in einem Einfamilienhaus im Dahlener Ortsteil Schwarzer Kater hat sich ein Mann am Sonntagabend eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach Angaben des Dahlener Wehrleiters Kay Biedermann konnte sich der Mann aus eigener Kraft aus dem Haus retten und einen ersten Löschversuch unternehmen. Gegen 18.22 Uhr alarmierte er die Feuerwehr.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Dahlener Wehr rückte mit vier Fahrzeugen und die Börlner Wehr mit zwei Fahrzeugen an. Wegen ihrer Drehleiter wurden auch die Oschatzer Kameraden alarmiert, deren Hilfe aber nicht benötigt wurde. Laut Wehrleiter Kay Biedermann war der Brand in einem Kabelkanal zu einer Steckdose in dem Haus in der Meltewitzer Straße ausgebrochen. Der Bewohner des Hauses musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Frank Hörügel