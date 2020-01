Oschatz

Mit zwei Messerstichen ist am Sonnabend ein Mann in einem Wohnblock in der Karl-Liebknecht-Straße schwer verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst mit Notarzt wurden um 12.45 Uhr zur Hilfe gerufen. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wurden dem Mann die Verletzungen von einer Frau zugefügt. Es habe sich um eine häusliche Auseinandersetzung gehandelt. Nach dem Stand von Sonnabendnachmittag gingen die Beamten davon aus, dass die Stichverletzungen nicht lebensbedrohlich waren. Zum Alter des Opfers und der Täterin konnte die Polizei am Sonnabendnachmittag noch keine Angaben machen. Zu diesem Zeitpunkt ermittelten die Beamten noch vor Ort in der Wohnung, die sich im Erdgeschoss befand.

Von Frank Hörügel