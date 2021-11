Borna

Mehr als eine Handvoll Polizeifahrzeuge hatten im Liebschützberger Ortsteil Borna Stellung bezogen. Zwei Rettungsfahrzeuge hielten sich in der Nähe des Einsatzortes in der Straße des Sports, gegenüber der Kegelbahn in Bereitschaft. Zuletzt traf gegen 12.10 ein schwer bewaffnetes Trupp, die Gruppe für lebensbedrohliche Einsatzlagen, ein, um die Wohnung zu stürmen. Hier verschanzte sich seit etwa 11 Uhr ein Bewohner, der mit einem Messer bewaffnet war. Er reagierte damit auf das Eintreffen einer Polizeistreife. Der Hintergrund der zu diesem Einsatz führte, liegt bislang noch im Unklaren.

Polizeieinsatz in Borna Quelle: Axel Kaminski

Zunächst wurde mit Polizeikräften, die unter anderem aus Wurzen hinzugezogen worden waren, die Lage gesichert. „Für Anwohner und Nachbarn bestand zu keiner Zeit eine Gefahr“, betont Olaf Hoppe, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Der Mann hatte auch keine Personen in seiner Gewalt.

Mann nicht verletzt

Die Gruppe für lebensbedrohliche Einsatzlagen konnte den Mann nach wenigen Minuten überwältigen oder zur Aufgabe zwingen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der Polizei sei er jedoch nicht bei der Festnahme verletzt worden. Ohne Verletzungen verlief der Einsatz auch für die Polizeikräfte.

Mit der Sense durchs Dorf

Seinen Nachbarn sind die Wutausbrüche des Mannes bekannt, allein in dieser Woche soll es schon mehrmals recht lautstark zugegangen sein. Anwohner berichten, dass er früher schon mit einer Sense durch das Dorf gelaufen sei.

Von Axel Kaminski