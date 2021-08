Mann will in Glossen auf Döllnitzbahn aufspringen

Glossen

Zu einem Unfall ist es am Wochenende im Zusammenhang mit der Döllnitzbahn gekommen, informierte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage. Am Haltepunkt Glossen hatte ein Fahrgast am Samstag gegen 12.30 Uhr so intensiv fotografiert, dass er die Abfahrt der Bahn verpasste.

Mann rutscht beim Aufspringen ab

Der Mann rannte hinterher und wollte noch aufspringen. Dabei rutschte er ab und verletzte sich. Er musste ärztlich versorgt werden, eine Einweisung ins Krankenhaus war laut Polizei jedoch nicht erforderlich.

Von ie