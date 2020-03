Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus’ werden strenger. Deutschland schottet sich ab. Menschen isolieren sich von der Außenwelt, Verdachtsfälle und Erkrankte gehen in Quarantäne. Doch was passiert, wenn der Ernstfall auf dem Bauernhof eintritt. Das will auch Roel van den Hengel vom Milchhof Kötitz wissen.