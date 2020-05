Mannschatzer setzen der Schmalspurbahn ein Denkmal

Mannschatz

Drei gute Gründe, nach Mannschatz einzukehren gibt es jetzt schon vor dem Ortseingang aus Richtung Oschatz: Der Erinnerungsplatz an die Schmalspurbahnstrecke, die einst durch den Ort verlief, konnte am Freitagabend endlich eingeweiht werden – nach zwei Jahren Bemühungen des Heimatvereins Mannschatz-Schmorkau erhob Vereinsvorsitzende Simone Hentschel gemeinsam mit einigen anderen Initiatoren und Bürgern das Glas. Direkt am Mulde-Elbe-Radweg, der durch den Ort führt, kann sich nun jeder Informationen zu diesem kleinen Stück Mannschatzer Geschichte vergegenwärtigen. Abgerundet wird das „Denkmal“ an dieser Stelle durch eine neue Bank, welche die Stadtverwaltung Oschatz aufstellen ließ – der dritte Grund. Für Simone Hentschel und viele andere Mannschatzer ist die Bahn untrennbar mit ihrem Heimatort verbunden. „Das ist für mich vor allem eine Erinnerung meine Kinder- und Schulzeit. Die Bahn gehörte einfach zum Dorf dazu“, sagte sie anlässlich der Einweihung. Achtzig Jahre und einen Monat lang von 1992 bis 1972, fuhr auf der Trasse Oschatz-Strehla die einzige Schmalspurbahn in Sachsen mit Güterumschlag zur Elbe. Die gut elf Kilometer lange Strecke diente auch dem Personenverkehr. Die Bauzeit betrug damals fünf Monate. Das letzte noch sichtbare Bauwerk entlang der Strecke ist heute noch die Wartehalle im benachbarten Schmorkau. Der Verkehr wurde aufgrund zu geringer Transportleistung eingestellt. Heute verläuft auf einem Teil der Trasse, der eingangs erwähnte Radweg.

Von Christian Kunze