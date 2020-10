Marathon-Ersatz in Corona-Zeiten: Nordsachse läuft von Schmilka bis Cuxhaven

Salbitz

Vor Corona war für Andreas Gäbler die Welt in Ordnung. Er schnappte sich den Marathon- Kalender und plante nach den Laufveranstaltungen seinen Urlaub. Rom, Madrid, Sankt Petersburg, New York. Es gibt Läufer, die brauchen für diese Reisen kaum Urlaub, sie unternehmen die weiten Reisen einzig und allein des Laufes wegen. Aber Gäbler ist da anders, etwas Kultur muss sein und so hängt er immer einige Tage Urlaub an den Marathon, um etwas mehr kennenzulernen als die Straßen, durch die die Laufveranstaltung führt.

Was macht er aber nun, da seit Corona kaum noch große Marathons stattfinden? Ganz einfach, er macht es wie „normale“ Menschen und wählt als Urlaubsziel die Nordsee. Während aber andere Menschen in den Zug steigen oder das Navi im Auto anwerfen, ist das bei dem Salbitzer etwas anders. Bekanntlich fließt die Elbe durch unsere Gegend und endet an der Nordsee. Also brauchte er keine Fahrkarte und kein Navi, er rannte einfach los. Ja, so einfach ist das, schon drei Wochen später war er in Cuxhaven und damit an der Nordsee.

Monatelange Vorbereitungen

Na gut, ganz so einfach war es nicht, denn die Vorbereitung dauerte über mehrere Monate. Da stand die Frage, was packe ich in den Koffer und wie transportiere ich das Gepäckstück. Das ist natürlich Quatsch, aber ein Rucksack stand zur Debatte, wurde jedoch verworfen und Gäbler entschied sich für einen Wagen, den er vor sich herschob. Andere transportieren auf diese Art Kinder. Er überlegte auch, ob es sich nicht anbietet, im Zelt zu übernachten. Diesen Gedanken verwarf er aber schnell: „Wenn ich schon den ganzen Tag durch die Gegend renne, dann will ich wenigstens nachts in einem ordentlichen Bett schlafen …“ Und so buchte er Zimmer am Wegesrand. Das hatte den Vorteil, dass er wusste, dass jeden Tag ein Bett wartete. Aber einen Nachteil hatte es auch: Wenn es mal einen Tag nicht so lief, er musste sich bis zum Ziel durchkämpfen.

Mit Koffer oder Rucksack lässt sich schlecht laufen: Diesen Wagen schob Andreas Gäbler vor sich her. Quelle: privat

Das große Abenteuer begann im beschaulichen Schmilka, „Ich hatte schon überlegt, meinen Lauf im Riesengebirge an der Elbquelle zu beginnen, aber da hätte ich ja fast den ganzen Jahresurlaub gebraucht, das war mir die Sache doch nicht wert.“ Und außerdem hätte er dann der Veranstaltung einen anderen Namen geben müssen. SchmiCux-Lauf, also Schmilka-Cuxhafen-Lauf hätte nicht mehr gepasst.

Erste Etappe 31 Kilometer

So saß er dann in Schmilka in der Sächsischen Schweiz an der Elbe und machte sich beim vorbeifließenden Wasser so seine Gedanken. Ja, die Fließgeschwindigkeit der Elbe beträgt bis Hamburg drei Kilometer in der Stunde, dann wird sie etwas schneller. Gäbler wäre also schon mal schneller als das Wasser.

Die erste Etappe hatte er sehr kurz geplant, 31 Kilometer bis Pirna, und das war klug. Es lief einfach nicht. Wie es vielen so geht, die Nacht vor der großen Reise hatte er schlecht geschlafen. Und das Panorama der Sächsischen Schweiz ist sicher schön, doch im Alltag gehört die Gegend zu seinem Trainingsgebiet, war nichts Neues. Aber in Pirna wartete ja „Ilse Bähnert“, also seine Lieblingskonditorei mit einem Stück Lieblings-Eierschecke – oder waren es zwei? Egal, wer 30 Kilometer gelaufen ist, braucht sich um den Bauchumfang nicht zu sorgen.

Alte Läuferweisheit

Eine alte Läuferweisheit: Man muss sich unterwegs Ziele setzen. Das kann auch mal der Eisbus bei Meißen sein. Quelle: privat

Es ist eine alte Läuferweisheit, man muss sich lohnende Ziele setzen. Also war das Ziel am nächsten Tag nicht etwa Meißen, sondern der bekannte Eisbus vor Meißen. Da gab es auch die Belohnung für 50 Kilometer bei Gegenwind – den größten Eisbecher. Es folgte die Königsetappe von Meißen nach Belgern über 62 Kilometer. Später sagte Gäbler: „Ich habe aufgrund der Gesamtstreckenlänge die einzelnen Etappen etwas kürzer gehalten …“ Natürlich, für Ultraläufer wie Andreas Gäbler, der für den Mauerweglauf, die 100 Meilen von Berlin, keine 24 Stunden braucht oder auch mal zwei Marathons an einem Tag läuft, ist es von Meißen nach Belgern natürlich nicht weit.

Nordsächsische Prärie

Kommt noch dazu, dass er auf den ersten Etappen nicht allein unterwegs war und von Lauffreunden begleitet wurde. Das fand er sehr gut, fügte aber später hinzu: „Wahrscheinlich hatten sie Mitleid…“

Auf der Route geht es auch oft beschaulich zu. Quelle: privat

Und manche Streckenabschnitte sorgten wirklich nicht für Begeisterung. So sah er auf dem Streckenabschnitt von Belgern nach Pretzsch nur dreimal die Elbe. Am Start, am Ziel und in Torgau. „Dazwischen nichts als nordsächsische Prärie …“ Aber es gab natürlich auch kulturelle Leckerbissen. So beispielsweise Wittenberg. Für die 37 Kilometer benötigte er an dem Tag 4,5 Stunden, hatte sich also Zeit gelassen, die er dann für eine Besichtigung der Lutherstadt nutzte.

Sachen täglich waschen

Er versuchte, immer gegen 14 Uhr sein Tagesziel zu erreichen, damit noch etwas Zeit für Besichtigungen blieb. Denn ob Wörlitzer Park oder Bauhaus, überall an der Strecke Weltkulturerbe.

Es gab aber auch Sachen, die den Nordsachsen gar nicht begeisterten. Genau, die Sachen! Die Laufsachen musste er täglich waschen und so stand er in jeder Unterkunft vor dem Waschbecken, um am nächsten Tag nicht am Geruch erkannt zu werden. Klar, er hätte ja mehr Sachen mitnehmen können, aber die hätte er auch jeden Tag schieben müssen. Auch die Begeisterung für Gaststättenbesuche ließ nach: „ Ich esse gern in Gaststätten, aber jeden Tag, das nervt mit der Zeit.“

Lustige Begebenheiten

Irgendwann kam er dann an das Wasserstraßenkreuz Hohenwarte. Was für ein gewaltiges Bauwerk! Das einzige, was fehlte, waren Frachtschiffe und er musste noch bis kurz vor Hamburg laufen, um das erste Schiff auf der Elbe zu sehen.

Für viele lustige Begebenheiten sorgte sein Wagen. So zum Beispiel als es eine Pensionswirtin beim Anblick seines Wagens besonders gut meinte und sagte: „Das Zimmer ist unten links, bringen Sie ruhig erstmal Ihr Kind rein.“ Oder die andere, die seinen Wagen noch nicht gesehen hatte: „Der Fahrradschuppen ist im Nebengebäude, sie können Ihr Rad reinstellen“ Die Pensionen liegen nun mal an einem Radweg und wie ihm eine Wirtin sagte: „Bei mir haben schon Wanderer übernachtet, aber dass einer gerannt kommt, das habe ich noch nicht erlebt.“ Es ist nicht auszuschließen, dass er der erste war, der die Strecke von Schmilka nach Cuxhaven laufend zurückgelegt hat.

Ruhe in der Natur

Nur nebenbei sei erwähnt, was Andreas Gäbler noch so begeisterte: Die Ruhe im Biosphärenreservat Mittelelbe, der mehrtägige Lauf durch das ehemalige Grenzgebiet, die Fachwerkstädtchen Tangermünde und Hitzacker und natürlich Hamburg.

In Hamburg gab es den ersten und einzigen Ruhetag, nach zwei Wochen! Man kann sagen, bei der Tour de France geht es ruhiger zu …

Den Ruhetag nutzte er für eine Stadt- und Hafenrundfahrt. Zu einem Stadtspaziergang fehlte ihm die Lust. Das kann man nachvollziehen. Die Stadtrundfahrt beinhaltete eine Besichtigung der Herbertstraße: „Corona-bedingt keine Frauen in den Fenstern. Ich kam mir vor wie in einem Supermarkt mit leeren Regalen. Aber ich wollte ja ohnehin nichts kaufen …“

Der Fuß schmerzt

Ach ja, da war ja dann noch der Eintrag Gäblers bei Facebook: Die Räder am Wagen beginnen zu quietschen und mein Fuß beginnt zu schmerzen … Viele sahen schon das Ende seiner großen Reise, aber manche Probleme lösen sich von selbst. An der Strecke fand er einen Mann, der eine Ölkanne besaß – gut für den Wagen. Und mit dem Fuß, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste wäre das zu tun, was jeder Arzt raten würde, also Schluss mit dem Lauf. Oder das tun, was der Salbitzer machte, einfach weiterlaufen. Irgendwann reicht es dem Schmerz und er gibt auf.

Und dann, nach 21 Tagen war es ohnehin geschafft – die Elbe war zu Ende, die Nordsee erreicht, der Urlaub konnte beginnen. Aber was hat Andreas Gäbler nun an der Nordsee so erlebt? „Ich habe mich an der Elbmündung an die markante Kugelbake gesetzt und in Ruhe ein Bier getrunken. Und am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren.“ Das ist so, schließlich war der Weg das Ziel.

855 Kilometer in 103 Stunden

Die Rückfahrt mit dem Zug war dann eine ganz schöne Herausforderung, schließlich war es eine Fahrt durch fünf Verkehrsverbünde. Was für eine Fahrkarte brauchte er für seinen Wagen? Gäbler entschied sich dafür, dass sein Wagen ein Kinderwagen ist. War es nicht! Es sei ein Fahrrad, meinte der norddeutsche Schaffner. In der nächsten Tarifzone wurde er belehrt, sein Wagen sei weder Kinderwagen noch Fahrrad, sondern Sperrgepäck. Und den besten Tipp erhielt er im Mitteldeutschen Verkehrsverbund: „Was Sie hier haben, ist ein zweckentfremdeter Kinderwagen. Das nächste Mal legen Sie ein Kind in den Wagen, da brauchen Sie für den Wagen keine Fahrkarte.“ Gute Idee, aber wo nimmt man auf die Schnelle ein Kind her?

Alle Schaffner waren nett, ließen Gnade vor Recht ergehen und er musste nichts nachzahlen. So waren An-und Abreise seines Nordsee-Urlaubs gleich schön, wenn man auch sagen muss, die Anreise war etwas aufwendiger: Für die 855,53 Kilometer brauchte er 21 Tage und die reine Laufzeit betrug 103 Stunden. Und man glaubt es kaum, obwohl das Wasser bergab läuft, musste er 1497 Höhenmeter überwinden!

Von Günter Schmidt