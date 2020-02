Marcus Böttcher (36) tauscht sicheren Job bei Porsche Leipzig gegen die eigene Werkstatt in Mügeln

Mügeln

Neuneinhalb Jahre Produktionsmitarbeiter bei Porsche in Leipzig, eine unbefristete Stelle: Trotzdem verließ Marcus Böttcher sie. „Ich hatte keine Lust mehr, jeden Tag zu pendeln“, sagt der 36-jährige Mügelner, der aus Baderitz stammt. Den sicheren Job, keine schlechte Arbeit, sagt er, tauschte er mit der eigenen Werkstatt:

„Man ist dort den ganzen Tag mit denselben Leuten zusammen“, beschreibt er seine frühere Arbeitsstelle. Mit ein wenig Pech, mache man neuneinhalb Jahre ein- und dieselben Handgriffe, immer die selben Abläufe zum Teil am Fließband und im Drei-Schichtsystem. „Man muss nicht improvisieren und nicht großartig nachdenken.“

Umbruch in der Automobilindustrie genutzt

Da es der Automobilindustrie im Moment nicht gut gehe und sich auch bei Porsche ein Umschwung andeutete, habe er den Absprung gewagt. Seit 1. November 2019 hat er das Büro und die Werkstatt von Thomas Kurzhals übernommen, die der seit 20 Jahren führte. Er mietete sich ein und übernahm den Kundenstamm von Kurzhals, der weiterhin einen An- und Verkauf von Autos betreibt.

„Meine Eltern sind selbstständig. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, es war kein kompletter Sprung ins kalte Wasser“, erklärt sein Nachfolger Am Oberhof 8 in Gaudlitz. „Elf Jahre hat er hier an Autos geschraubt, immer wenn Not am Mann war, und ich wollte es ihm sowieso einmal alles übergeben“, sagt Kurzhals. „Dass es so früh passiert, war zwar so nicht gedacht, aber ich wäre so oder so bei Porsche gegangen und hätte mir einen anderen Job gesucht“, sagt Böttcher.

Leipzig war nie eine Option

Nach der Kfz-Mechaniker-Lehre bei Volkswagen in Mügeln und zweieinhalb Jahren im Beruf holte er das Fachabitur nach und machte einen Abschluss als Staatlich geprüfter Techniker in der Fachrichtung Kfz-Technik. „Und dann war ich bei Porsche.“ Über Leiharbeit sei es damals relativ einfach gewesen, einen Fuß in die Werkstüre zu bekommen. „Ich war ein gutes Jahr Leiharbeiter, dann wurde ich eingestellt.“ Für ihn war damals schon klar: Es sollte ein Übergangsjob sein.

Auch nach Leipzig zu ziehen sei für ihn nie eine Option gewesen: „Ich hatte Kollegen, die wunderschön im Süden von Leipzig wohnen, aber fast eine Stunde auf Arbeit fahren. Ich bin in drei Minuten auf der Autobahn, ich war in 40 Minuten auf Arbeit.“

Lange Fahrtzeiten sind passé

Die tauschte er jetzt gegen einen 5-Minuten-Weg, auch weil ihm der Umgang mit Kunden gefehlt habe. „Ich habe durch die Ausbildung auch andere Ecken gesehen, aber irgendwie zieht es einen immer wieder zurück“, sagt er.

Die ersten Monate seien ziemlich aufregend gewesen – plötzlich für alles verantwortlich zu sein: „Ich bin ja hier alleine.“

Zu seinem Tagesgeschäft gehören nun die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen aller Marken, Haupt- und Abgasuntersuchungen für den TÜV, aber auch Karosserie- und Lackarbeiten, die er mit Partnerfirmen anbietet.

Von Manuel Niemann