Marian Wendt: Teilnahme an Demo mit Extremisten hinterfragen

Delitzsch/Berlin

Nordsachsens Bundestagsabgeordneter Marian Wendt ( CDU) dankt den Polizisten für ihren Einsatz bei den Demonstrationen am Samstag und appelliert an alle Bürger zu hinterfragen, an welcher der Demonstrationen sie teilnehmen sollten.

Es wurde zuvor gegen Auflagen verstoßen

Grundsätzlich seien Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht hohe Freiheitsrechte, sagt Wendt. „Jeder, der mit den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht einverstanden ist, darf und soll bessere Vorschläge machen.“ Vom kritischen Dialog lebe die Demokratie.

„Persönlich finde ich die Maßnahmen richtig und wichtig“, führt der 35 Jahre alte Nordsachse aus, viele Länder wünschten sich, ähnlich gut wie Deutschland durch die Pandemie zu kommen. Doch bei allem Gesundheitsschutz dürfen und sollen gern auch Demonstrationen unter Hygieneauflagen stattfinden. „Wenn jedoch gegen die Auflagen verstoßen werde, muss der Rechtsstaat mit seinen Mitteln die jeweilige Demo auflösen“, fordert Wendt.

Wendt spricht sich für mehr Polizisten aus

Am Samstag in Berlin seien zunächst die vorgegebenen Hygieneabstände nicht eingehalten worden und als die Versammlungsbehörde die Demonstration dennoch weiter mit Mund-Nasen-Bedeckung erlaubte, wurde sich auch an diese geringe Einschränkung nicht gehalten, fasst Wendt zusammen. Den Gipfel habe die Erstürmung der Treppen des Reichstags gebildet. „Vielen Dank an die Polizisten, die ein weiteres Eindringen in unser Parlamentsgebäude verhinderten“. Es zeige sich, dass wir einen starken Staat und noch mehr Polizeikräfte für den Schutz „unserer Demokratie brauchen.“ Es schmerze ihn als „Demokrat und als Deutscher, wenn ich Reichskriegsflaggen vor unserem Parlament sehen muss“, sagt Wendt.

Extremisten nicht bestätigen

Auch in Richtung der friedlichen Demonstranten, die sich daran nicht beteiligten, findet Wendt klare Worte: „Es war allen vorher bekannt, dass Reichsbürger, Identitäre und Rechtsextremisten zur Demonstration aufriefen. Wenn Ihr nicht mit solchen Extremisten in einen Topf geworfen werden wollt, dann geht nicht auf diese Veranstaltung. Spätestens wenn Reichskriegsflaggen geschwenkt werden, sollten anständige Bürgerinnen und Bürger solche Demos verlassen. Wenn dies nicht geschieht, werden die Extremisten in ihrer Ansicht gestärkt.“

Auf seinem Twitter-Kanal kritisierte Wendt, der seit 2013 für die CDU im Bundestag sitzt, die Rot-Rot-Grüne Berliner Regierung für eine „stümperhafte Untersagung“ und ein „unzureichendes Sicherheitskonzept“. Seiner Meinung sollte der Senat Berlins nicht länger für das „politische Zentrum unseres Landes“ also das Reichstagsgebäude verantwortlich sein.

Von Mathias Schönknecht