Mario Teumers Herz schlägt für Oschatzer Fledermäuse

Gute Freunde nennen ihn Fledermaus. Mario Teumer hat sich diesen Spitznamen redlich verdient. Seit Jahren widmet er einen großen Teil seiner Freizeit den fliegenden Mäusen. Am 11. März feiert das Kleinforster Urgestein seinen 70. Geburtstag.

Zur Person Mario Teumer kam am 11. März 1951 in Kleinforst per Hausgeburt zur Welt. An diesem Tag war so viel Schnee gefallen, dass es die Hebamme aus Hohenwussen mit ihrem Moped nicht nach Kleinforst schaffte. Also musste Marios Vater den Hebammendienst übernehmen. Nach der Schulzeit in Altoschatz und Naundorf studierte Mario Teumer Unterstufenlehrer in Altenburg bis 1971, war dann Lehrer in Schweta. Nach der Wende war er ab 1991 als Vertreter für Lederwaren unterwegs, später als Hausmeister im Einsatz, richtete ein Reisebüro in Riesa ein und arbeitete schließlich bis zur Rente im Geschäft seiner Frau Gabriele mit. Seit 1974 ist er mit ihr verheiratet, zusammen haben sie eine Tochter (45).

Tierlieb war Mario Teumer schon als Kind. Als kleiner Junge wagte er den ersten „Ausritt“ auf einer Pute. Als Jugendlicher ging es mit Hamstern weiter, die zu diesem Zeitpunkt eine Plage für die Bauern waren. In der 8. Klasse haben er und seine Freunde deshalb auf Feldern Hamster ausgegraben. „Da gibt es noch ein Foto, wo bei mir aus jeder Tasche Hamster rausgucken“, sagt Teumer mit einem verschmitzten Lächeln.

Sein „Erweckungserlebnis“ in Bezug auf Fledermäuse hatte er 1970. Der junge Mann studierte damals Unterstufenlehrer in Altenburg und wohnte mit seinen Kommilitonen in einem großen Zimmer im Schloss. „Eines nachts kamen wir aus dem Kino zurück. Wir hatten das Fenster offen gelassen – und das ganze Zimmer war voller Fledermäuse.“ Für die meisten Menschen eine Horrorvorstellung. Nicht jedoch für Mario Teumer und seine Kommilitonen. Die waren begeistert, fingen die kleinen Säuger mit Decken ein, um sie anschließend wieder frei zu lassen. Was ist so faszinierend an den fliegenden Mäusen? „Das sind Tiere, die nachts fliegen, die nachts sehen können und die man nicht hört. Und dann begeistert mich ihre Anpassungsfähigkeit: Fledermäuse gibt es seit 50 Millionen Jahren.“

Mit dem Bat-Detektor unterwegs

Als Familie Teumer 1994 in ihr neu gebautes Haus in Kleinforst einzog, flammte die alte Begeisterung für die ungewöhnlichen Säugetiere wieder auf. „Wir saßen abends im Freien, und dann kamen die Fledermäuse.“ Aber welcher Art sie zuzuordnen waren, wusste Mario Teumer nicht. Ein Freund brachte ihm einen „Bat-Detektor“ mit – und der Kleinforster war Feuer und Flamme. Das Gerät fängt die Schallwellen auf, die von den Fledermäusen auf der Suche nach Insekten ausgestoßen werden. Anhand der Frequenz der Töne kann die Art der Tiere bestimmt werden. „Nachts sieht man ja fast nichts. Es ist die Kombination aus diesem Gerät und meinem Wissen über Fledermäuse, mit der ich die Tiere bestimmen kann“, sagt er.

16 Fledermausarten in Oschatz

In Deutschland gibt es 25 Fledermausarten, in Sachsen 22. „Und in Oschatz sind es 16“, weiß Teumer. Am häufigsten gibt es hier die Zwergfledermaus und den Großen Abendsegler. Je nach Art werden die Tiere bis zu 30 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei etwas über fünf Jahren.

Mopsfledermaus ist die Lieblingsfledermaus

Und was ist seine Lieblingsfledermaus? Da muss der Tierfreund nicht lange überlegen. „Die Mopsfledermaus. Das ist ein kleines, schwarzes Tier, bei dem die Ohren vor dem Gesicht zusammengewachsen sind. Und dann sieht sie aus, als hätte sie einen Schlag ins Gesicht gekriegt – genau wie der Hund Mops.“

Unterkunft in ehemaligem Bunker der Sowjetarmee

Die Mopsfledermäuse wohnen zum Beispiel in einem ehemaligen Bunker der Sowjetarmee mitten in der Dahlener Heide bei Schmannewitz. Hier verstecken sie sich in Spalten des Mauerwerkes. Der ausgediente Sowjetbunker ist einer von zwei Fledermausunterkünften, die Mario Teumer als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer des Landkreises Nordsachsen betreut und kontrolliert.

Wochenstube für Weibchen in Mügeln

Der zweite Ort ist die Johanniskirche in Mügeln. Unter dem Dach des Gotteshauses befindet sich die Wochenstube für Weibchen der Art Großes Mausohr, wo sie ihre Jungen im Juni zur Welt bringen. „Das ist wie ein Kindergarten, wo die Mütter zusammen ihren Nachwuchs betreuen.“ Im vergangenen Jahr hingen in der Mügelner Wochenstube 16 Weibchen mit ihren 16 Nachkommen. Jede Fledermaus bekommt normalerweise ein Junges.

Mario Teumer wird als Naturschutzhelfer um Rat gebeten, wenn Bäume gefällt werden sollen, in denen eventuell Fledermäuse wohnen könnten. Oder wenn alte Häuser abgerissen werden sollen, in denen die Tiere vermutet werden.

Tote Breitflügelfledermaus in der Garage

Zuletzt erhielt er einen Hilferuf von einem Mann aus Grauschwitz bei Wermsdorf, der in seiner Garage eine tote Breitflügelfledermaus gefunden hatte. Ich habe dem Mann dann erklärt, dass die bissig sind und man wegen der Tollwut aufpassen muss. Er war sehr aufgeschlossen“, schätzt Teumer ein. Im Sommer will er in Grauschwitz noch einmal mit seinem „Bat-Detektor“ vorbei schauen. „Das hören wir uns mal an. Hier gibt es noch mehr Fledermäuse“, vermutet er.

Gegen Tollwut geimpft

Wurde der Kleinforster schon mal von einer Fledermaus gebissen? „Na klar“, sagt Mario Teumer, als wäre das die natürlichste Sache der Welt. Respekt hat er besonders vor der Breitflügelfledermaus. „Die ist sehr bissig, knackt selbst Nashornkäfer. Und sie kann auch Tollwut übertragen.“ Wenn er eine Breitflügelfledermaus berührt, dann nur mit Handschuhen. Und wie alle anderen Naturschützer, die sich mit Fledermäusen beschäftigen, ist auch der Kleinforster gegen Tollwut geimpft.

Fledermäuse halten Abstand

Dass Fledermäuse vielen Menschen Angst einflößen, kann Mario Teumer nicht so richtig nachvollziehen. „Unsere Fledermäuse kommen nicht näher als anderthalb Meter an Menschen heran.“ Bei Vampir-Fledermäusen sei das natürlich etwas anderes. Doch die gibt es hier nicht, sie leben in Südamerika. Bei lang anhaltender Trockenheit, wenn dort die Rinder sterben, deren Blut ihre Nahrungsquelle ist, weichen die Vampir-Fledermäuse auch auf Menschen aus. „Die ritzen mit ihren Zähnen die Haut auf und lecken das Blut. Dabei besteht die Gefahr, dass die Tiere Krankheiten übertragen.“ Auch Corona-Viren? „Davon ist bei unseren heimischen Arten nichts bekannt, da besteht nur die Gefahr der Tollwut-Übertragung. Deshalb sollte man Fledermäuse grundsätzlich nur mit Handschuhen anfassen“, rät Teumer.

Derzeit im Winterschlaf

Derzeit machen sich die Fledermäuse rar, sie befinden sich normalerweise bis zum März/April im Winterschlaf. Erst wenn die Mücken wieder tanzen – die Hauptnahrungsquelle der Fledermäuse – schwärmen die fliegenden Mäuse wieder aus.

Manche sehen aus wie ein nasser Sack

Wo verstecken sich die Fledermäuse bis zum Frühling? „Die brauchen es richtig feucht, sonst vertrocknen sie. Manche sehen aus wie ein nasser Sack, das stört die nicht. Im Winterschlaf fahren sie ihre Herzfrequenz auf 18 Schläge pro Minute runter, dann sind sie wie scheintot.“

Sobald im Frühjahr nachts das lautlose Flattern anfängt, wird Mario Teumer wieder auf Pirsch gehen mit seinem „Bat-Detektor“. Und dann wird auch bald der Anruf aus Mügeln eintreffen, dass die Wochenstube unterm Kirchendach wieder in Betrieb ist. Auf den Anblick des winzig kleinen Nachwuchses der Großen Mausohren ist er schon jetzt gespannt.

Kontakt: 0177744980

Von Frank Hörügel