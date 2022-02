Oschatz

Es gibt mehrere Wege, Fachpersonal zu gewinnen. Die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) setzte jahrelang darauf, dass Berufskraftfahrer die langen Strecken satt haben und auf den Linienbus umsatteln.

Dass mit Alexander Pollmer und Martin Bennewitz 2020 junge Leute ihre Ausbildung im Unternehmen aufnahmen, war eine Premiere. Eine Eintagsfliege soll die Ausbildung in diesem Betrieb aber nicht bleiben, denn 2021 wurde ein weiterer Lehrling eingestellt. Der Beruf, den die drei erlernen, heißt nicht Busfahrer. Sie wollen Fachkräfte im Fahrbetrieb werden und müssen dafür mehr Fähigkeiten erlernen, als nur einen Bus sicher durch enge Straßen zu lenken und pünktlich unterwegs zu sein.

Sicher und pünktlich unterwegs sein

Martin Bennewitz hat Ende Januar eine wichtige Hürde genommen und erfolgreich seine Fahrprüfung bestanden. „Ich wollte schon immer Busfahrer werden“, erklärt der 18-jährige Oschatzer. Ob die „genetische Vorbelastung“ wie es sein Ausbilder nennt, der einzige Grund ist, lässt sich schwer sagen. Aber mit Sicherheit ist sie der wichtigste. „Sein Vater, Christian Voigt, war erst Diesellokschlosser und wechselte dann zum Kraftverkehr Waldheim, zu dem der Betriebshof in Oschatz gehörte. Hier ist er schon Jahrzehnte tätig - immer noch gern und engagiert“, erklärt Andreas Herzog, was in den Genen liegt.

Schon immer gern im Bus unterwegs

„Seit ich ordentlich sitzen kann, bin ich dauernd Bus gefahren - nach dem Kindergarten, der Grund- und der Oberschule“, erzählt Martin Bennewitz. Als er noch in den Kindergarten ging, habe seine Mutter oder sein Großvater ihn dort abgeholt und oft nicht nach Hause gebracht, sondern an die nächste Bushaltestelle, an die sein Vater mit dem Bus kam.

„Ich hatte nicht einmal ansatzweise einen anderen Berufswunsch“, betont Martin Bennewitz. Er wisse nicht, was er gemacht hätte, wenn es mit dieser Ausbildung bei der OVH, die jetzt Nordsachsen Mobil - kurz Nomo - heißt, nicht geklappt hätte. „Sein Vater hat deshalb ausdauernd in der Firma nachgebohrt“, erzählt Andreas Herzog. Und so sei es zur Ausbildungs-Premiere bei der OVH gekommen. Für diese habe es gute Gründe gegeben: „So stark wie früher ist dieser Zustrom der ehemaligen Berufskraftfahrer nicht mehr und es ist wichtig, eigenen Berufsnachwuchs auszubilden“, erklärt Andreas Herzog.

Mehr als nur einen Bus lenken

Neben der Fahrschule durchlaufen die angehenden Fachkräfte im Fahrbetrieb alle Bereiche des Unternehmen und lernen dabei die Aufgaben eines Disponenten kennen und jene in der Buchhaltung. „Sie beschäftigen sich mit der Analyse der Fahrwege ebenso wie mit den Fahrgast-Zählsystemen“, zählt Andreas Herzog weitere Tätigkeitsfelder auf. Als Vorteil sieht er, dass es am Oschatzer Betriebshof eine eigene Werkstatt gibt. Für Instandhaltung und Reparaturen habe man also Fachpersonal, aber es sei gut, wenn der oder die am Lenkrad wisse, was beim Bremsen und Schalten vor sich gehe.

„Im Idealfall trifft man als Ausbilder auf technisch interessierte junge Leute. Das macht dann besonders viel Spaß.“, erläutert Andreas Herzog. Das ist verständlich, denn der 42-Jährige Hesse ist gelernter Kfz-Mechaniker. Später war er im Lkw-Fernverkehr unterwegs, bevor er auf den Bus umsattelte und dann Ausbilder wurde. Seine Eltern wollten, dass er erst einmal „etwas Anständiges“ lernt, Lkw könne er dann immer noch fahren.

Vom Kfz-Schlosser zum Ausbilder

Er war für eine bayerische und dann eine Hamburger Spedition unterwegs. „Schuld“ am Umstieg auf den Bus sei seine Tochter. Als sie geboren wurde, wollte er nicht ganze Entwicklungsschritte von ihr verpassen und so lange von zuhause weg sein. Oschatz war da schon der Lebensmittelpunkt der Familie, denn seine Frau fand eine Anstellung in der Region.

„Zum Glück hatte ich da den Busschein schon in der Tasche“, erzählt Andreas Herzog. Und bei der Qualifikation zum Meister habe er auch die Ausbildungsberechtigung erworben. Wenn Martin Bennewitz über seine Lehre sagt: „Ich bin zufrieden. Das ist ein schönes Arbeiten“, betont Andreas Herzog: „Das beruht auf Gegenseitigkeit“.

Zur Berufsschule nach Schkeuditz fährt Martin Bennewitz mit dem Zug. Das sind zwei Mal sechs Wochen im Jahr. „Gut, dass es so am Block ist. Da bleibt man drin im Theoriestoff - das Lernen fällt leichter“, sagt Martin Bennewitz. Den ersten Block 2020 habe man online absolvieren müssen. Es sei nicht ganz einfach gewesen, wenn man die Lehrer nur von Briefen her und aus Videokonferenzen kenne.

Erste Dienste im Linienverkehr

Nach seiner Fahrprüfung hat Martin Bennewitz bereits seine ersten Dienstfahrten absolviert. Zuerst ging es begleitet und ohne Fahrgäste mit dem frischen Dokument in der Hosentasche auf eine Runde durch das OVH-Gebiet. „Es war weder geplant noch zu erwarten, dass mir auf dieser Fahrt bei Gröppendorf mein Vater mit seinem Bus entgegenkam“, erzählt er. Aber ein besonderer Moment sei es auf jeden Fall gewesen.

Ein komisches Gefühl sei es für ihn noch, jetzt wieder mit ehemaligen Klassenkameraden gemeinsam im Bus unterwegs zu sein. Nur sind eben die anderen, die jetzt weiterführende Schulen besuchen oder zur Lehre fahren, die Gäste und er sitzt hinterm Lenkrad.

„Der Reise- und Fernverkehr reizt mich nicht“, betont Martin Bennewitz. Er finde es schön, täglich die Kirchtürme der Region zu sehen und abends wieder zuhause zu sein. „Das hat doch was, wenn man in Sornzig über die Kuppe fährt, die blühenden Obstplantagen sieht und im Hintergrund den Collm“, pflichtet ihm sein Ausbilder bei.

Anspruchsvolle Ausbildung

Das kommuniziere man auch bei der Suche nach Berufsnachwuchs: Man bekomme viel Landschaft und Natur zu sehen, sitze aber sicher vor Regen und Wind drin. Allerdings wird von den Bewerbern auch etwas erwartet. Die Theorie sei anspruchsvoll, beinhalte neben Fahrzeugtechnik zum Beispiel Rechtskunde und Buchhaltung. Gute Noten in Mathe, also am besten ein guter Hauptschulabschluss oder der Abschluss der Oberschule seien schon erforderlich, wenn man einen der beiden Ausbildungsplätze ergattern möchte, die Nomo künftig jedes Jahr besetzen wolle.

Von Axel Kaminski