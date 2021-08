Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen hat am Samstag den fünften Tag in Folge den Inzidenzwert zehn überschritten. Die aktuell gültige Rechtsverordnung des Freistaates schreibt für diesen Fall vor, dass zwei Tage danach, also ab Montag, 23. August, im Landkreis wieder strengere Schutzmaßnahmen gelten. So gilt die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes unter anderem in Geschäften und auf Märkten oder auch bei Großveranstaltungen. Das teilte das Landratsamt Nordsachsen mit.

Zudem greifen wieder weitere Maßnahmen. So gibt es ab Montag unter anderem wieder Kontaktbeschränkungen (Treffen sind auf zehn Personen beschränkt, Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt) und eine Begrenzung von Feiern auf 50 Personen (gezählt ohne Kinder, Geimpfte, Genesene). In Kulturstätten wie Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen gilt Testpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Eine Kontakterfassung wird zum Beispiel in Innenbereichen der Gastronomie wieder erforderlich.

Neue Verordnung geplant

Allerdings: Die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, die auch den Inzidenzwert zehn als einen der Schwellenwerte festlegt, gilt nur noch ein paar Tage! Ab 26. August soll eine neue Corona-Schutz-Verordnung für den Freistaat Sachsen in Kraft sein, die beispielsweise ohnehin eine strengere Maskenpflicht vorsieht. Sie soll Anfang kommender Woche im Regierungskabinett beschlossen werden.

40 000 Mal Quarantäne

Konkret lag der Inzidenzwert – die statistische Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – am Samstag in Nordsachsen laut Robert-Koch-Institut bei 19,2. Bei einer Einwohnerzahl von 197 000 Menschen im Landkreis entspricht das 38 Neuinfektionen innerhalb des betreffenden Zeitraumes. Am Freitag, Donnerstag und Mittwoch lag die Inzidenz bei jeweils 14,7, am Dienstag bei 11,6 und am Montag bei 7,6.

Seit März vergangenen Jahres wurden im Landkreis Nordsachsen etwa 13 600 Corona-Infektionen registriert. Für knapp 40 000 Personen wurde seither vom nordsächsischen Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet. Aktuell (Stand Freitag) befinden sich noch 112 Einwohner in Quarantäne, darunter auch mehrere Reiserückkehrer, die sich nach wenigen Tagen wieder „freitesten“ können.

Landratsamt verweist auf Impfangebote

Angesichts der bundesweit steigenden Infektionszahlen verweist die Landkreisverwaltung auf die zahlreichen problemlos nutzbaren Impfmöglichkeiten in den Impfzentren, aber auch in zahlreichen Arztpraxen sowie bei mobilen Impfangeboten.

Von LVZ/kasto