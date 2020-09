Ganzig

Nachdem der Hahnefelder Korbmacher Dirk Berndt den schwersten Kürbis beim Ganziger Kürbisfest anlieferte, blieb der Titel diesmal wieder im Ort. Es ist so ein bisschen wie bei den Meistertitel von Bayern München. Die Abwechslung fehlt. Matthias Jähnigen wurde bereits zum vierten Mal Kürbiskönig. Er hatte nur eine Pflanze angebaut, aber deren Frucht wuchs auf stolze 330 Kilogramm heran. Der entthronte Meister aus Hahnfeld war deswegen nicht traurig. Nach einem Unwetter in der vergangenen Woche, bei dem sein Kürbis viele Blätter verlor, hatte er nicht erwartet, noch so weit vor in diesem Wettbewerb zu landen. Unter zehn Teilnehmern, die zwölf Kürbisse anlieferten, belegte er trotz der Witterungsunbilden den dritten Rang.

Von Axel Kaminski