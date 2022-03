Matthias Müller kandidiert in Wermsdorf nicht für die CDU

Wermsdorf

Er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er erneut auf den Chefsessel im Alten Jagdschloss will. Matthias Müller will im Juni wieder Wermsdorfer Bürgermeister werden. Bisher war der Amtsinhaber zweimal von der CDU nominiert worden, in diesem Jahr soll das anders werden, denn Müller tritt als Einzelkandidat an. Die Christdemokraten im Gemeindeverband Wermsdorf sagen dem Bewerber dennoch ihre Unterstützung zu.

Unsichere Perspektive für Mitgliederversammlung

Das hat Gründe: „Es war lange fraglich, ob wegen des Infektionsgeschehens eine Mitgliederversammlung möglich ist“, erklärt Kerstin Krause vom Gemeindeverband. Im Vorstand habe man sich dann darauf verständigt, dass Matthias Müller als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl antrete und die Union seine Bewerbung unterstützt. „Das haben wir den Mitgliedern auch frühzeitig kommuniziert. Für uns war das ein sicherer Weg, ohne Gefahr zu laufen, dass eventuell Fristen nicht eingehalten werden können“, begründet sie.

Einhellige Zustimmung zur Kandidatur des Amtsinhabers

Zur Kandidatur des Amtsinhabers habe es im Vorstand einhellige Zustimmung gegeben und auch die Resonanz aus den Reihen der Mitglieder sei positiv. „Wir arbeiten gerne zusammen, die Jahre unter seiner Führung waren sehr erfolgreich und haben die Gemeinde vorangebracht“, unterstreicht Kerstin Krause, die auch für die Christdemokraten im Gemeinderat sitzt.

Müller peilt dritte Amtszeit an

Für Matthias Müller wäre es die dritte Amtszeit als Wermsdorfer Bürgermeister. Als Amtsinhaber braucht der 48-Jährige keine Unterstützungsunterschriften, der Zuspruch aus der Union ist ihm aber wichtig, versichert er: „Ich bin und bleibe Mitglied der CDU“, betont er. „Dass ich nun als Einzelkandidat antrete, bedeutet keine Abkehr von der Partei, auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden war.“ Er freue sich über das gemeinsam Erreichte und verspüre weiter große Lust, „diesen erfolgreichen Weg“ in Wermsdorf fortzusetzen.

Gegenkandidat soll am 12. März bestätigt werden

Auch wenn Matthias Müller mit dem Bonus des Amtsinhabers zur Bürgermeisterwahl antritt, soll mindestens noch ein weiterer Name auf den Wahlzetteln stehen. Die Kreisvorstände von SPD, Linken und Bündnisgrünen schlagen vor, in Wermsdorf Dr. Jens Kunze zu nominieren. Der Historiker ist bisher vor allem als Vorsitzender des Heimatvereins im Ort bekannt und macht sich nun bereit, um Stimmen zu werben. Besiegelt werden soll seine Kandidatur am 12. März, wenn Mitglieder aller drei Parteien über die Vorschläge abstimmen.

Diskussionen über geplante Nominierung

Dass es somit in Wermsdorf einen Gegenkandidaten zu Matthias Müller geben soll, sorgt naturgemäß für Diskussionen – selbst in den eigenen Reihen. André Kamm, der als Parteiloser für die SPD im Gemeinderat sitzt, zeigt sich angesichts dessen verwundert, da „Parteienpolitik bei uns sonst keine Rolle spielt“. Dass sei in großen Städten sicher anders, in Wermsdorf gehe es vielmehr um die Sache.

Lob für kollegiale und vermittelnde Arbeit

„Und das klappt mit Matthias Müller sehr gut. Er hat eine kollegiale Art und ist sehr vermittelnd im Gemeinderat. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier Hinterzimmergruppen gibt, in denen Entscheidungen schon vorweggenommen werden“, beschreibt er die Arbeit. Selbst bei strittigen Themen erlebe er den Bürgermeister überparteilich und immer auf der Suche nach einer Lösung, so Kamm. Das sieht auch Kerstin Krause so. „Er herrscht ein gutes Miteinander im Rat, selbst wenn wir mal nicht einer Meinung sind, finden wir einen Konsens“, sagt sie. Konstruktive Auseinandersetzungen seien mit Matthias Müller jederzeit möglich – auch deshalb gebe es eine breite Zustimmung zu seiner erneuten Kandidatur.

Müller selbst versicherte, im Falle einer Wiederwahl weiter daran zu arbeiten, die Gemeinde zu entwickeln. „Und dazu gehören alle elf Ortsteile“, unterstrich er.

Von Jana Brechlin