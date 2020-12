Kurz vor 10 Uhr rückten am Mittwochmorgen die Feuerwehren von Mügeln und Oschatz aus. Der Rettungsdienst hatte ihre Hilfe bei einem medizischen Notfall in Mügeln angefordert. Die Drehleiter aus Oschatz war vonnöten, weil das Tragen einer zu behandelnden Person so nicht möglich war.