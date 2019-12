Mehr Bedürftige versorgen sich bei Oschatzer Tafel

Oschatz

Umbruch an der Spitze des Oschatzer Tafel-Vereins mit seinen 45 Mitgliedern: Neben dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden Joachim Rolke sind auch Schatzmeisterin Katrin Dorow und Cornelia Haupt aus dem Vorstand ausgeschieden. Geblieben sind Sven Wittenberg und Mirko Wadewitz, neu dazu gekommen sind Cindy Friedrich, Bernd Plotzki und Uta Knittel. Sven Wittenberg ist der neue Vorstandsvorsitzende und sagt im OAZ-Interview, wie es im Verein weiter geht.

Warum gab es das große Stühle rücken im Vorstand des Tafel-Vereins?

Die Tafel war finanziell ein bisschen in Schieflage geraten. Es fehlte teilweise an Ware – da das Edeka-Großlager geschlossen wurde – und damit an den Unkostenbeiträgen für die Beschaffung und Lagerung der Lebensmittel. Der Vorstand hat dann gehandelt und das auch wieder ganz gut hingekriegt. Die letzten anderthalb Jahre waren straffer Sparkurs und eiserne Disziplin angesagt. Bei der jetzigen turnusmäßigen Vorstandswahl war ich dann schon ein bisschen überrascht, dass sich Herr Rolke zurück zieht. Ich habe mich dann bereit erklärt, auf Wunsch von Herrn Rolke hier das Heft in die Hand zu nehmen und den Staffelstab von Herrn Rolke zu übernehmen. Er hat hier so viel geleistet, war die Triebkraft im Verein.

Sie sind bereits im Tafelverein Muldental engagiert und dort über das Bildungs- und Sozialwerk als Projektleiter eingestellt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Oschatz?

Ich stecke in dem Tagesgeschäft drin, mit Grimma habe ich ja viele Sachen auf dem Tisch. Da kann ich auch vieles für Oschatz mit erledigen, wie etwa Fördermittelanträge oder Kontakte zu Lieferanten. Die Tafeln unterstützen sich ja auch gegenseitig.

In Oschatz ist die Zahl der Tafel-Kunden zuletzt gegenläufig zum Bundestrend gesunken – freut oder ärgert Sie das?

Es gab die Zeit, dass die Tafelkunden weniger geworden sind. Das ist nicht mehr so, wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aktuell sind 400 Bedarfsgemeinschaften registriert, pro Woche kommen zwischen 200 bis 250 zu uns. Altersarmut ist zunehmend ein Thema für uns, immer mehr neue Rentner finden den Weg zu uns.

Haben Sie genügend freiwillige Helfer?

Gott sei Dank, ja. Und viele sind auch schon langjährig tätig. Ohne die Ehrenamtler würde das gar nicht funktionieren.

Wie sieht es mit Lebensmittel-Lieferanten aus?

Als das Edeka-Lager in Hof weggefallen ist, war das ein großes Loch für uns. Wir konnten das mit anderen Lebensmittelhändlern kompensieren, aber haben nun einen höheren Aufwand – beispielsweise für Benzinkosten.

2016 gab es in der Oschatzer Tafel Probleme mit ausländischen Bedürftigen – es musste sogar ein Türsteher engagiert werden – wie ist die Situation jetzt?

Das hat sich beruhigt – allein deshalb, weil weniger Ausländer als damals zugewiesen werden und hier vor Ort ansässig sind.

In Grimma gibt es auch einen sozialen Möbelmarkt. Ist so etwas auch in Oschatz geplant?

In Grimma sollen die Tafel, der Möbelfundus und die Kleiderkammer zu einem Sozial-Kaufhaus zusammen geführt werden. In Oschatz können wir das logistisch und platzmäßig in Bezug auf Möbel nur eingeschränkt stemmen. Wir haben hier eine Kleiderkammer und bauen dafür derzeit den Dachboden aus. 2020/2021 sollte es uns gelingen, das Projekt Kleiderkammer, Kleinmöbel und Haushaltsgegenstände im Dachboden zu Ende zu bringen.

Können Sie nach der Arbeit abschalten oder nehmen Sie die Sorgen Ihrer Kunden mit nach Hause?

Zum Glück bin ich in der mentalen Verfassung, dass ich die Tür abschließen kann und dann ist Schluss. Ich setze mich nach der Arbeit ins Auto: Radio an und Film aus. Anders funktioniert das auch nicht. Denn die Schicksale sind doch manchmal sehr ergreifend.

Von Frank Hörügel