Mehr Homeoffice in Oschatz – aber wie?

Oschatz

Bund und Länder haben entschieden: Arbeitgeber werden nun verpflichtet, ihren Angestellten Homeoffice zu ermöglichen, sofern es die Tätigkeiten zulassen. Damit soll die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert und die Zahl der Infektionen gesenkt werden. Doch wie ist das in den Betrieben in Oschatz umsetzbar? Die OAZ hat nachgefragt.

40 Prozent im Homeoffice

Im Finanzamt Oschatz arbeiten derzeit etwa 40 Prozent der Angestellten im Homeoffice. Die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, könne entsprechend der persönlichen und dienstlichen Belange ganz individuell genutzt werden, so Amtsvorsteher Norman Schröder. In der Regel sei nur ein Angestellter pro Büro anwesend. „Ich selbst arbeite einen Tag die Woche von zu Hause aus, um meine beiden Töchter beim Homeschooling zu unterstützen“, berichtet er. Unmöglich sei das Homeoffice nur in sehr wenigen Bereichen, wie zum Beispiel der Poststelle. „Natürlich gibt es auch einige Bedienstete, die nicht zu Hause arbeiten können, weil es zum Beispiel aufgrund des Wohnungszuschnitts, der Einrichtung der Wohnung oder aufgrund des Aufenthaltes weiterer Familienangehöriger keine ungestörte Arbeitsmöglichkeit gibt“, erzählt Norman Schröder. Besonders zu beachten sei die Sensibilität der Daten im Finanzamt.

Startklar bereits im ersten Lockdown

Bei der Arbeitsagentur in Oschatz ist mobiles Arbeiten bereits seit 2010 möglich. „Als es im März in den ersten Lockdown ging, waren wir sofort startklar“, erzählt Cordula Hartrampf-Hirschberg, Chefin der Oschatzer Arbeitsagentur. Laut ihr könne ein Großteil der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, denn in fast allen Bereichen sei das mobile Arbeiten möglich. Letztlich kommt es aber auch darauf an, ob die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten wollen. Nicht alle hätten die richtigen Voraussetzungen dafür, bemerkt Cordula Hartrampf-Hirschberg. „Man braucht ein störungsfreies Umfeld, der Datenschutz muss gewährleistet und die örtlichen Datenkanäle inklusive der eigenen Technik müssen stabil sein.“

Nicht alle wollen ins Homeoffice

Michael Kromer vom Elektrobau Oschatz hat seinen Mitarbeitern bereits Anfang des letzten Jahres die Möglichkeit zum Homeoffice angeboten. „Aber die wollten gar nicht ins Homeoffice“, erzählt er. In seinem Betrieb betreffe es auch lediglich zwischen 5 bis 10 Personen – eine Minderheit also. „Es ist schon sinnvoll, aber es kommt eben auf den Bereich an. Mit einer Schleifmaschine kann ich schlecht zu Hause arbeiten.“

Die Arbeitsplätze vor Ort seien so weit wie möglich voneinander entfernt, erzählt Michael Kromer. Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wird eine Maske getragen. Auch in den Büros seien die meisten Angestellten alleine tätig. Den Wunsch nach Homeoffice höre er von seinen Arbeitnehmern nicht. „Die wollen lieber ins Büro aus unterschiedlichen Gründen“, erzählt er. Oft sei es eben auch mehr bürokratischer Aufwand im Homeoffice.

Auch im Tiefbau- und Rohrleitungsbetrieb Lube & Krings ist nur ein kleiner Teil der Angestellten im Homeoffice. „In der Verwaltung ja, bei den Handwerkern ist das natürlich nicht möglich“, berichtet Geschäftsführer René Klemm. „Die Kollegen würden aber lieber ins Büro kommen. Es ist eben doch besser persönlich miteinander zu sprechen.“ Da die Handwerker meist einzeln arbeiten, seien Abstandsregeln dort kein Problem.

Zur Homeoffice Verordnung Arbeitgeber müssen überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist. Das sieht die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung vor, die Bundesarbeitsminister Heil dem Kabinett zur Kenntnis vorgelegt hat. Zudem gelten ab kommender Woche auch strengere Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Pro Person sollen nun 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten soll möglichst in Kleingruppen gearbeitet werden. Können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, müsse ein Mundschutz getragen werden. Die Verordnung gilt ab dem 27. Januar befristet bis zum 15. März.

Unmöglich: Homeoffice in der Pflege und im Service

Im sozialen Bereich ist Homeoffice teilweise unmöglich. Manja Elschner von der Lebenshilfe Oschatz berichtet: „Hier geht es nur im Bereich der Verwaltung, bei konzeptionellen Sachen.“ In der Betreuung und der Pflege werde sowieso mit FFP2-Masken und speziellen Hygienekonzepten gearbeitet. „Es ist sinnvoll in den Bereichen, in denen es eben funktioniert“, fügt sie hinzu.

Holger Schmidt vom Autohaus Schmidt in Oschatz kann seinen Arbeitnehmern kein Homeoffice ermöglichen. Denn diese sind im Service tätig und können auf den Kundenkontakt nicht verzichten. Die erweiterten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten ist aufgrund der großen Fläche kein Problem. Generell halte er die Verordnung für eine gute Sache. „Aber wenn man zu Hause Kinder hat oder auch die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist, ist es schwierig umzusetzen“, erzählt er.

IHK übt Kritik

Die sächsischen Industrie- und Handelskammern stehen der Homeoffice Verordnung kritisch gegenüber. Es sei kein „zielführender und umsetzbarer Weg zur Pandemiebekämpfung“. Laut der IHK werde dabei ohne valide Datenbasis eine bestimmte Kategorie von Arbeitsplätzen pauschal als Infektionsherde ins Visier genommen. Kritisiert wird auch die fehlende Breitbandversorgung im Freistaat, die das mobile Arbeiten nachhaltig erschwere.

Von Yvonne Schmidt