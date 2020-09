Mehr Rastplätze am Carlsteich im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf/Calbitz

Wanderer, Radfahrer und Pilzsucher, die im Wermsdorfer Wald in Richutng Calbitz unterwegs sind, haben jetzt mehr Möglichkeiten, eine Pause einzulegen: Der Sachsenforst hat am Silbersee zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt und so den Rastplatz erweitert.

Beliebtes Ausflugsziel

Dieser sei seit Jahren ein beliebtes Ausflugsziel, weiß Revierförster Ralf Böhme. „Vor allem an den Wochenenden oder zu Feiertagen ist hier manchmal richtig viel los. Mitunter haben die Leute dann ihr Picknick dabei und stärken sich hier“, hat er beobachtet. Deshalb habe es schon vorher hier Sitzgelegenheiten gegeben, diese seien jedoch in die Jahre gekommen und hätten abmontiert werden müssen. Nun gruppieren sich um den Teich neue Bänke und eine neue Sitzgruppe.

Lob von den Besuchern

Lob gab es dafür schon von Frauen des Wermsdorfer Turnvereins, die das schöne Spätsommerwetter nutzten und diese Woche mit dem Rad im Wald unterwegs waren.

Revierförster Ralf Böhme begrüßt die Besucherinnen am Carlsteich. Quelle: Jana Brechlin

„Hier eine Pause einzulegen bietet sich an und dann ist es natürlich gut, wenn man einen ordentlichen Rastplatz vorfindet“, meinte Heidemarie Töpfer. Gemeinsam mit Angelika Girke und Sabine Kopenhagen war sie zu einer Tour aufgebrochen. Sie alle kennen das Gewässer im Wermsdorfer Revier vor allem als Silbersee, doch so manchem ist auch der Carlsteich ein Begriff.

Förster als Namensgeber

Revierförster Ralf Böhme legt Wert auf letztere Variante. „Silberseen gibt es in Deutschland sicher über hundert. Dagegen ist die Bezeichnung Carlsteich schon spezieller“, meint er. Diese gehe zurück auf Carl Redlich, der bis 1945 in diesem Gebiet als Förster wirkte. Auf Wegweisern im Wald sei zwar meist der Silbersee ausgeschildert, auf Forstkarten dagegen halte sich der Name Carlsteich.

Geschützter Lebensraum

Dieser ist als Flächennaturdenkmal geschützt und Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, weshalb Eingriffe mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden müssen – wie zuletzt beim Bau des Ablaufbauwerkes vor vier Jahren. „Der Carlsteich wurde in den 1950er Jahren schon einmal entschlammt“, weiß Böhme, „wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das erneut in Angriff zu nehmen.“ Auch dafür wäre – neben der nötigen Finanzierung – wieder eine Abstimmung mit anderen Behörden nötig.

