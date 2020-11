Mehr Rastplätze rund um Luppa

Luppa/Calbitz/Malkwitz

Sie haben Wort gehalten: Vor einigen Wochen hatten die Mitglieder des Luppaer Heimatvereins und des Ortschaftsrates Luppa, Calbitz, Malkwitz angekündigt, einige Bänke entlang beliebter Spazier- und Wanderrouten zu erneuern. Mittlerweile ist es vollbracht. An insgesamt sechs Standorten konnten marode und zum Teil bereits fehlende Sitzgelegenheiten ersetzt werden.

Angebot für Ausflüge in nähere Umgebung

„Das kommt genau zur richtigen Zeit“, sind die Akteure um Lutz Abitzsch überzeugt. Durch die Corona-Pandemie habe sich das Freizeitverhalten vieler Menschen verändert: Statt weiter Reisen oder aufwendiger Ausflüge wird zunehmend die nähere Umgebung erkundet. „Dafür braucht man natürlich auch eine gute Infrastruktur. Dazu gehören Wegweiser und Informationstafeln, aber eben auch Plätze zum Ausruhen“, meint der Luppaer.

Auch Sachsenforst schafft Rastplätze

Hier sei der Sachsenforst in der jüngsten Vergangenheit schon vorbildlich vorangegangen und habe zum Beispiel am Carlsteich – bekannt als Silbersee – verschiedene neue Bänke aufgestellt. „Dafür sind wir sehr dankbar und waren uns einig, dass auch wir als Heimatverein Luppa und als Ortschaftsrat einen Beitrag leisten wollen“, so die Initiatoren.

Wetterfestes Material

Die Erneuerung sei möglich geworden, weil die Gemeinde Wermsdorf das nötige Material für die Bänke an sechs Standorten zur Verfügung gestellt hat. Die neuen Sitzgelegenheiten bestehen aus einem wetterfesten und widerstandsfähigen Kunststoff und sind ohne Rückenlehne. „Wir wollten damit möglichst wenig Angriffsfläche für Verschmutzungen – etwa durch Vögel, die auf der Lehne sitzen – und für Vandalismus bieten. Außerdem hat diese Variante den Vorteil, dass man in alle Richtungen Platz nehmen kann“, begründet Lutz Abitzsch die Wahl.

Sitzplätze von Tauserholz bis Apfelallee

Auf diese Weise seien neue Bänke zum Beispiel am Weißen Stein, am Waldrand aus Richtung Calbitz, aufgestellt worden. Außerdem gibt es solche Rastplätze jetzt wieder am Radweg zwischen Luppa und Malkwitz, am Plattenweg vor dem Tauserholz südlich von Luppa oder an der Apfelallee, nordöstlich vom Ort am Waldrand.

Ersatz für fehlende oder kaputte Bänke

Damit habe man für Ersatz an beliebten Strecken gesorgt. Dort habe es bereits vorher überall Bänke gegeben, die aber durch die Witterung in Mitleidenschaft gezogen, von Unbekannten zerstört oder gar komplett entwendet wurden. „Die Bereitschaft, hier etwas zu tun, war sowohl im Heimatverein als auch im Ortschaftsrat groß“, freut sich Abitzsch.

Weitere Pläne

Man wolle damit einen Beitrag leisten, damit Einwohner und Besucher auch in Zeiten der aktuellen Einschränkungen Ausflüge in der näheren Umgebung genießen können. „Wir sind uns einig, dass das keine einmalige Aktion gewesen sein soll“, fügt er hinzu, Pläne für das kommende Jahr gebe es bereits, schließlich sei auch an anderer Stelle noch viel zu tun. Voraussetzung dafür sei, dass erneut das Material zur Verfügung gestellt werden könne.

Gemeinde setzt auf Vorbildcharakter

Aus dem Gemeindeamt wird dazu schon einmal Bereitschaft signalisiert. „Wir freuen uns, wenn wir das alle gemeinsam fortsetzen können“, versichert Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Rund 600 Euro seien an Materialkosten bei diesem Einsatz für neue Bänke angefallen. Diese Aktion könne auch Vorbild für andere Ortsteile sein, regt er an. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, die die Mittel dafür bereitstellte, und dem örtlichen Ehrenamt habe hier wunderbar funktioniert, so Müller. Jetzt hoffe man gemeinsam, dass Spaziergänger möglichst lange ihre Freude daran haben werden.

Von Jana Brechlin