Mehrere Baustellen für 2020 in Oschatz geplant

Badbetriebsleiter Klemens Paulin kann auf eine gute Saison zurückblicken. 18.000 Besucher konnten störungsfrei baden, und das im Jahr, in dem mit dem Platsch in Oschatz eine Badeanstalt in der Region ausfiel. Auf Dauer komme die Anlage mit solchen Besucherzahlen jedoch an ihre Grenzen.