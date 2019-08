Oschatz

Mehrere Einbrüche hielten nun die Polizei in Oschatz auf Trab. So drangen unbekannte Täter jeweils in der Nacht zum Donnerstag in ein Hotel in der Sporerstraße, in ein Ärztehaus in der Blomberger Straße und in einen Friseursalon in der Venissieuxer Straße ein. Wie die Polizei berichtete, nahmen die Einbrecher im Hotel einen kleinen Safe mit verschiedenen Gegenständen und einer Kellnerbörse mit. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 10 000 Euro, der Stehlschaden auf 20 000 Euro. Im Friseursalon wurden eine EC-Karte sowie mehrere Friseurscheren gestohlen. Der Sachschaden beträgt hier 1000 Euro. Im Ärztehaus verschwanden diverse Schlüssel. Hier hinterließen die Täter einen Schaden im dreistelligen Bereich.

Von lvz