René Winkler hatte im Juli im Gemeinderat seine Forderung nach einem sichereren Schulweg für die Kinder der Ganziger Siedlung öffentlich gemacht. Eine Lösung ist für den November in Sicht.

Haltestelle in Ganziger Siedlung soll im November kommen

Schulweg - Haltestelle in Ganziger Siedlung soll im November kommen

Schulweg - Haltestelle in Ganziger Siedlung soll im November kommen