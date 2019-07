Mügeln

„Das tritt – nach meiner Kenntnis ist das sofort – unverzüglich...“, sagte Günter Schabowski, sichtlich nervös in seinen Papieren blätternd. Die Worte, mit denen SED-Funktionär am Abend des 9. November 1989 am Ende einer Pressekonferenz das neue, gelockerte Reisegesetz der DDR bekannt geben wollte, sind mittlerweile 30 Jahre alt.

Sie hatten die sofortige Grenzöffnung zur Bundesrepublik zur Folge, die Berliner Mauer fiel. Der Stadtmarketingverein Meine Bischofsstadt Mügeln möchte noch in diesem Jahr an diesen besonderen Moment der deutschen Geschichte erinnern.

Bank erinnert an Friedliche Revolution

Dafür soll das Mügelner Bankenzentrum um eine weitere Sitzgelegenheit wachsen: „Ziel ist es zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November eine Friedensbank aufzustellen“, beschreibt der Vereinsvorsitzende Bernd Brink die Pläne. Diese soll an die friedliche Revolution und die Maueröffnung erinnern.

Geplanter Standort sei am Spielplatz an der Spitze des Mügelner Angers: „Dort hat einmal eine Rundbank gestanden, es ist noch das Pflaster vorhanden, das sich ganz gut eignen würde“, beschreibt Brink.

Postkartenaktion zur Finanzierung

Der aktuelle Entwurf für die Bank sieht wieder eine kreisrunde Sitzfläche vor. Ein Gestell aus Stahlprofil soll sie tragen. Wobei eine nach oben ragende Säule, an die sich angelehnt werden kann, verschiedene Schriftzüge zieren: In mehreren Sprachen erinnert das Wort „Frieden“ daran, dass dieser nicht selbstverständlich ist. „Oben drauf kommen vier Friedenstauben, die in alle vier Himmelsrichtungen fliegen.“

Damit der Bankenindex um eins steigen kann – nach Eröffnung der Kaolinbank liegt er bei 41 Bänken in und um Mügeln – haben sich die Marketingexperten auch eine erfolgversprechende Finanzierungsmöglichkeit einfallen lassen. Denn jeder kann ein Stück Frieden sein Eigen nennen. In Postkartengröße liegt es in rund 20 Mügelner Geschäften, Firmen und Einrichtungen zum Kauf bereit.

Einweihung am 9. November geplant

„Wir haben eine Reihe von Postkarten gedruckt, die von den Bürgern und Gästen für fünf Euro erworben werden können – ähnlich wie 2015, als wir den Button für die Stadtbadunterstützer hatten “, erklärt Brink. „Das ist damals ja auch sehr erfolgreich gelaufen.“

Mit dem käuflichen Frieden soll genügend Geld zusammenfließen, um die Bank am 9. November einzuweihen: „Wir hoffen, dass genügend Geld zusammenkommt. Rund 2500 Euro brauchen wir dafür“, beziffert Brink die geschätzten Kosten.

