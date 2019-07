Oschatz

Sportlich, sportlich: Die in Oschatz geborene Melanie Müller – Dschungelkönigin 2014 und Dritte bei der Kuppelshow „Der Bachelor“ 2013 – hat sich am Donnerstag beim Oschatzer Fahrradhändler David Schatzki ein neues Fahrrad gekauft. Auch ihr Mann Mike tritt künftig auf einem Bike aus Oschatz in die Pedale. Steven Dornbusch, der Manager von Melanie Müller, hatte ihr dieses Fachgeschäft empfohlen, da er selbst hier Kunde und zufrieden mit dem Service ist. „Und außerdem ist das schon irgendwie noch meine Heimat“, begründet die 31-Jährige ihre Entscheidung für Oschatz.

Als sie drei Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern nach Grimma. Ihre Oma wohnt aber noch in Ganzig, in Oschatz hat sie eine Tante – und die 31-Jährige ist nach eigenen Angaben mehrmals im Jahr hier bei Familienfeiern zu Gast.

Auf dem Rad von Melanie Müller ist ein Kindersitz angeschraubt – für ihre knapp zwei Jahre alte Tochter Mia Rose. Und am Bike ihres Mannes ist bereits die Halterung für einen künftigen Kindersitz vormontiert. Grund: Das Paar erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Die 31-Jährige ist im sechsten Monat schwanger. „Geburtstermin ist der 20. Oktober“, verrät sie.

Gern noch ein Mädchen

Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, steht noch nicht fest. „Aber eigentlich hätte ich schon gern wieder ein Mädchen“, sagt die Blondine. Auf einen Namen hat sich das Paar noch nicht festgelegt. Nur so viel steht fest: „Der Name wird mit M anfangen“, versichert Melanie Müller. So wie bei Mutter Melanie, Vater Mike und Tochter Mia.

Auftritte in Discos bis Ende September

Ein paar Stunden nach dem Radkauf in Oschatz ist Melanie Müller am Donnerstagnachmittag zurück nach Mallorca geflogen – neben Leipzig ihr zweiter Wohnsitz. Um Mitternacht hatte sie dort bereits wieder einen Auftritt als Schlagersängerin in der Diskothek „Bierkönig“ an der Strandpromenade von Palma. Am Sonnabend um 2.30 Uhr muss sie das nächste Mal in der Disco „Oberbayern“ auf die Bühne. Bis zum Saisonschluss Ende September will die 31-Jährige diesen Job noch durchhalten. „Ich bin ja nicht krank“, sagt Melanie Müller.

Von Frank Hörügel