Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: In der Döllnitz-Sporthalle (Oschatz) gibt es ein neues Testangebot. Der Oschatzer Hauptausschuss tagt öffentlich. Und Handwerker aus der Collm-Region sind gut in der neuen IHK-Vollversammlung vertreten.