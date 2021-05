Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Veränderungssperre für Bebauungsplan

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Verlängerung der sogenannten Veränderungssperre für den künftigen Bebauungsplan des Gebiets „Merkwitzer Straße“ beschlossen. Hintergrund ist, dass im Zuge der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen keine wesentlichen Änderungen am Plan vorgenommen werden. Ausnahmen bestätigen diese Regel. Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass die coronabedingten Einschränkungen auch den Planungsfortlauf verzögern. Die Einsichtnahme und Geltendmachung von Einwänden wird dadurch erschwert. Die Verlängerung gilt zunächst für ein Jahr und kann verlängert werden. Ausnahmen sind möglich, bedürfen jedoch der Zustimmung der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde, heißt es im Beschluss.

Weitere Spenden für Baumpflanzungen

Die Stadt wird wieder grüner, das Bewusstsein der Bürger dafür wächst offenbar. So griffen in den vergangenen Hitzesommern die Oschatzer den Stadtgärtnern unter die Arme und bewässerten in Eigeninitiative etliche Straßenbäume. Außerdem gab es zahlreiche Baumpflanzungen. Auf das gestiegene Bewusstsein lassen weitere Spenden zugunsten von Baumpflanzungen in der Venisseuxer Straße schließen. Nachdem dort alte und kranke Pappeln gefällt wurden, rief die Stadtverwaltung dazu auf, sich finanziell an weiteren Neupflanzungen zu beteiligen. Im April und Mai spendeten neun Interessierte aus Oschatz und Leipzig und der Nachbargemeinde Liebschützberg insgesamt 1870 Euro für neue Bäume im Stadtgebiet. Die Aktion knüpft an eine Initiative des vergangenen Jahres an. Hier wurden Spender für die Erhaltung der Deutschen Alleestraße gesucht, die auch durch Oschatz führt. In Lonnewitz wurden ebenfalls Bäume gepflanzt, eine Radtour der Initiatoren mit Halt in Oschatz musste 2020 allerdings coronabedingt ausfallen. Nun wird das nachgeholt. Neuer Termin dafür ist voraussichtlich der 15. Juni dieses Jahres, wurde aus der Verwaltung informiert

Mügelner Rathaus stellt Telefone um

Wer am Montag telefonisch Kontakt zur Mügelner Stadtverwaltung sucht, muss mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund einer technischen Umstellung im Zuge der Rathaussanierung, könne es zu Störungen kommen. Davon werden die regulären Öffnungszeiten jedoch noch betroffen sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Kultursommer auch in Riesa

Die erste Woche der Sommerferien verspricht nicht nur Erholung für Schüler und Eltern, sondern in Riesa auch einen Neustart für Musik und Bühnenkunst. Vom 29. Juli bis 1. August 2021 planen die Stadt und die FVG Riesa ein langes Kultursommer-Wochenende. Möglich wird es dank der Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Die FVG will zum Kultursommer Riesa 2021 an vier Tagen insgesamt zwölf Bühnenveranstaltungen auf die Beine stellen, bei denen neben dem Kunstgenuss auch echte Strandgefühle aufkommen.

